Buzię widzę. NASA wykonała wyjątkowe zdjęcie Słońca

Tego jeszcze nie było.

Uśmiechnięte Słońce

Masz dziś zły humor? Istnieje szansa, że to, co za chwilę zobaczysz, Ci go nieco poprawi. Za sprawą nieoczekiwanego zbiegu okolicznościzdołała bowiem uchwycić zdjęcie, które jest jedynym zdjęciem w swoim rodzaju. Prawdopodobnie nigdy nie uda się zarejestrować tego widoku ponownie. Omawiane zdjęcie przedstawia Słońce, i to, które się… uśmiecha.Nie, to co można dostrzec na najnowszej fotografii wykonanej, nie jest dziełem programu Photoshop , ani żadnej innej aplikacji do edycji zdjęć. To naturalne dzieło procesów zachodzących na powierzchni naszej gwiazdy.