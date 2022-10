Elon Musk kupił Twittera. Zaczął zwolnienia pracowników

A jednak dokonało się.

Elon Musk przejął Twittera

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

"pomóc ludzkości, którą kocha"

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Saga trwała od kwietnia

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Telenowela związana z zakupem Twittera przez Elona Muska za kwotę 44 miliardów dolarów (ok. 209 miliardów złotych) właśnie dobiegła końca. Ekscentryczny miliarder do tej pory robił wszystko , aby odstąpić od zapowiedzianego wcześniej przejęcia, co doprowadziło nawet do złożenia przeciwko niemu pozwu. Elon Musk został nowym właścicielem Twittera w czwartek 27 października 2022 roku, rozpoczynając swoje władanie platformą społecznościową od zwolnień w zakresie kadry kierowniczej, którą oskarżył o wprowadzanie go w błąd. Docelowo chce on zredukować liczbę etatów także pośród pracowników niższego szczebla.Dyrektor generalny Tesli zapowiedział, że, udostępnić publicznie algorytmy określające sposób prezentowania treści użytkownikom i zapobiec sytuacji, w której platforma stanie się tubą dla nienawiści i podziałów. Jednocześnie zapowiedział, co wydaje się zupełnie sprzeczne z osiągnięciem założonego celu.Musk zaczął od zwolnienia dyrektora generalnego Twittera, dyrektora finansowegooraz dyrektora ds. prawnych i polityki. Oskarżył ich o wprowadzenie w błąd jego i inwestorów Twittera w sprawie liczby fałszywych kont w obrębie serwisu. Co ciekawe, to właśnie Vijaya Gadde miała podjąć decyzję o dożywotnim zawieszeniu na Twitterze byłego już prezydenta Stanów ZjednoczonychZwolnienia te są interesujące w kontekście informacji z raportu The Washington Post, sugerującego, że Musk planuje zwolnić 75 procent pracowników Twittera, aby spłacić dług firmy. Musk później zaprzeczył doniesieniom. Powiedział, że nie zwolni aż tak dużej części personelu. Na ten moment dla Twittera pracujeElon Musk w swoim tweecie napisał, że nie kupił Twittera, aby zarabiać więcej pieniędzy, ale aby. Internauci poddali już oba te twierdzenia w wątpliwość przypominając, że od lat Musk korzysta z Twittera dla realizowania swoich interesów i zarabiania - chociażby poprzez kontrowersyjne tweety wpływające na kurs kryptowalut, którymi obraca, akcji, które posiada i na wiele innych sposobów.Nie wiadomo jeszcze kto będzie kierował Twitterem w imieniu Muska.Najbogatszy człowiek na świecie kontroluje tym samym jedną z najbardziej wpływowych platform społecznościowych zZnany miliarder, CEO firm Tesla i SpaceX, złożył ofertę kupna Twittera jeszcze w kwietniu tego roku. W maju postanowił ją wycofać, twierdząc przy tym, że Twitter nie chce przekazać mu szczegółowych danych na temat liczby fałszywych kont istniejących w obrębie serwisu. Boty na Twitterze zdaniem Muska miały stanowić znaczącą część wszystkich profili.W efekcie zamieszania cena akcji Twittera mocno spadła, a szefostwo serwisu społecznościowego wytoczyło Muskowi proces. Mówiło się, że Elon Musk nie kupił Twittera z obawy o trzecią Wojnę Światową . Jednocześnie w sieci pojawiły się doniesienia o rozmowie Elona Muska z prezydentem Rosji Władimirem Putinem , która finalnie mogła nieco uspokoić internetowego celebrytę (o ile faktycznie się odbyła).Sytuacja zmieniła się z początkiem października, kiedy to Elon Musk zmienił zdanie po raz kolejny i zadeklarował, że jest gotowy dokonać zakupu za ustaloną wcześniej kwotę 44 miliardów dolarów.Źródło: Elon Musk