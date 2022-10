Trudno się nie zgodzić.



Podczas konferencji WSJ Tech Live, Phil Spencer z Microsoftu został zapytany o swoją definicję metaverse. Spencer zdecydowanie nie przebierał w słowach. Szef działu Xbox odpowiedział, iż na ten moment jego zdaniem metaverse to po prostu “słabo zaprojektowana gra wideo”. I trudno się z nim nie zgodzić.



Spencer nie był jedyną osobą, która wyraziła swoją opinię na temat nowego, technologicznego konceptu.



Czy faktycznie chcemy być w metaverse?



Oprócz Phila Spencera, pomysł na metaverse skomentował także dyrektor generalny Snap - Evan Spiegel. Jego definicja metaverse, to po prostu “życie w komputerze” i według Spiegela ostatnie, co chciałby robić po swojej pracy, to “żyć w komputerze”. Z kolei prezes Disneya, Bob Chapek stwierdził, że jego firma ma tendencję do nieużywania słowa “metaverse” i generalnie, że jest to bardzo szeroki termin, którego obecnie nie da się zdefiniować.





Meta nie przedstawiła obecnie żadnego poważniejszego argumentu za tym, aby na bieżąco korzystać z jej świata tworzonego w wirtualnej rzeczywistości. Analitycy pozostali również bardzo sceptyczni względem świeżo zaprezentowanych gogli Meta Quest Pro. Wartość akcji Meta cały czas spada, a firma jawnie przyznała, że w najbliższych latach będzie “przepalać” mnóstwo pieniędzy na metaverse.



Pomimo swoich komentarzy, Phil Spencer jest przekonany, że w najbliższej przyszłości metaverse i sama jego koncepcja wielokrotnie ulegnie zmianie. Obecnie mamy do czynienia z wczesnym etapem rozwoju samej technologii potrzebnej do zaistnienia metaverse’u. Co ciekawe, Microsoft w kuluarach ma również dyskutować nad tym, w jaki sposób będzie w stanie wykorzystać metaverse w swoich produktach. Można spodziewać się, że w przyszłości usługi i produkty takie, jak Teams, Windows i Xbox zostaną w pewien sposób przystosowane do obsługi metaverse’u.



Pytanie tylko - jak to będzie wyglądało?



Niestety na konkretną odpowiedź na to pytanie jeszcze sobie poczekamy.



Źródło: YouTube / fot. Meta