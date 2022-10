Czystka na Chomikuj.pl. Serwis usuwa pliki?

Wcale nie musi się dziać nic wielkiego.

Chomikuj.pl kasuje pliki

Nie skłamię pisząc, że serwis Chomikuj.pl jest jednym z największych na świecie bastionów piractwa. Z początkiem października bieżącego roku Google podało, że na przestrzeni 10 lat usunęło 6 miliardów linków do pirackich treści ze swojej wyszukiwarki. Chomikuj.pl znalazło się na wysokim, czwartym miejscu listy domen, do których prowadziło najwięcej spośród usuniętych odnośników. Wrześniowe uzasadnienie wyroku w sprawie Chomikuj.pl wydane przez Sąd Najwyższy może oznaczać rychłe czystki w serwisie. Niektórzy twierdzą, że właśnie ruszyły. Informacje te są jednakJeden z użytkowników serwisu Wykop.pl żalił się kilka dni temu, że z jego przestrzeni dyskowej na Chomikuj.pl zniknęło około 72 GB muzyki, wgranej do chmury mniej więcej rok temu. Jego wpis został skasowany, bo uznano go za. Użytkownik przekonywał innych, że pliki wszystkich użytkowników zostaną bezpowrotnie usunięte na przestrzeni kolejnych 3 tygodni.miało być to, że usunięte przez Chomikuj.pl pliki mogły naruszać prawa autorskie. Mogło, ale... Najpewniej były to tylko nieużywane pliki internauty, a praktyka Chomikuj.pl jest tylkoDo podanej przez wykopowicza daty nawiązuje w swojej wiadomości administracja serwisu Chomikuj.pl. W komunikacie datowanym na 17 października 2022 roku czytamy, że 16.11 2022 roku zostaną usunięte pliki z "Chomika". Jedynym sposobem na ich ocalenie jest stworzenie ich lokalnej kopii. Pliki przeznaczone do usunięcia są przenoszone do specjalnego folderu, dzięki czemu internauta wie, które dane przygotowano do skasowania.