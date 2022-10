Shutterstock będzie sprzedawał obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Interesujące posunięcie.

Shutterstock wiąże swą przyszłość z SI

„Media do wyrażania swojej kreatywności nieustannie ewoluują i rozszerzają się. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszą wielką odpowiedzialnością jest zaakceptowanie tej ewolucji i upewnienie się, że technologia generowania obrazów, napędzająca innowacje, będzie bazować na etycznych praktykach.”

Podejście, z którym nie wszyscy się zgadzają

Jeden z wielu takich przypadków

Obrazy generowane przez sztuczną inteligencję są od jakiegoś czasu tematem gorących dyskusji i budzą pewne kontrowersje. Nie wszędzie w sieci jest dla nich miejsce. Na przykład, serwisy takie jakczyzabroniły ich publikacji. Niemniej, niektóre witryny urządziły im mniej lub bardziej ciepłe powitanie, w wielu przypadkach tworząc dla nich dedykowane kategorie. Tą drogą podążył na przykład DeviantArt.Teraz sztukę autorstwa sztucznej inteligencji zdecydował się zaakceptować. Popularny serwis ze stockowymi zdjęciami zacieśnił swoją współpracę z, aby rozpocząć sprzedaż obrazów powstałych za pośrednictwem generatoraWarto przypomnieć, że w 2021 roku OpenAI zakupiło licencję na zdjęcia dostępne w serwisie Shutterstock, aby wytrenować sztuczną inteligencję DALL-E. Nowa forma współpracy obydwu firm pozwoli zrekompensować twórcom udostępniającym swoje zdjęcia w Shutterstocku fakt, że ich prace zostały wykorzystane w treningu DALL-E. To między innymi za sprawą nowo utworzonego funduszu. Poza tym, firma zamierza płacić tantiemy artystom, gdy sztuczna inteligencja będzie korzystała z ich prac.Oczywiście, poszerzenie oferty platformy Shutterstock o obrazy wygenerowane przez sztuczna inteligencję zapewni bezpośredni dostęp do możliwości DALL-E 2. Co istotne, o ile obrazy wygenerowane przez DALL-E 2 będą w serwisie dostępne, tak publikacja obrazów wygenerowanych przez inne algorytmy będzie w nim zabroniona. Platforma zapewne będzie miała swoje sposoby na odróżnianie obrazów DALL-E 2 od obrazów pozostałych algorytmów., powiedział CEO Shutterstocka, Paul Hennesy.Integracja rozwiązania DALLE-2 z serwisem Shutterstock ma zostać wprowadzona na przestrzeni nadchodzących miesięcy. Gdy do niej dojdzie, twórcy będą otrzymywać wypłaty z funduszu Contributor Fund oraz tantiemy za użytkowanie ich prac w treningu DALL-E 2 raz na sześć miesięcy.Co ciekawe, bezpośredni rywal Shutterstocka –, wyraził zupełnie inne podejście do obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję. Ten kompletnie zabronił udostępniania takich obrazów w obawie o prawa autorskie. Używa on nawet specjalnych filtrów, aby uniemożliwić przepływ takich treści do jego galerii.Nie wiem jak Wy, ale ja jestem niezmiernie ciekawa tego, jak będzie rysować się przyszłość obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję i algorytmów pokroju DALL-E 2 czy. Czuję, że będzie ona pełna zaskoczeń i nieprzewidzianych zwrotów akcji.Źródło: The Verge / fot. tyt. DALL-E