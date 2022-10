Młodzi Polacy kochają Paczkomaty. Popatrzcie tylko na te statystyki

Zero zaskoczenia.

Popularność Paczkomatów pośród młodzieży jest imponująca

"Od kilku lat zauważam, że Polacy dokonują zakupów z większą świadomością i chętniej wdrażają w swoją codzienność wszelkie nowinki technologiczne. Taka postawa jest szczególnie widoczna w pokoleniu konsumentów jutra. To dobra prognoza na przyszłość, że właśnie wśród młodych czynnikiem determinującym zakup nie tylko jest cena, ale to jakie konsekwencje dla środowiska mogą mieć ich konsumenckie wybory. Według badania Gemiusa dla 67% Polaków aspekt ekologiczny jest kluczowy przy wyborze sposobu, w jaki dotrze do nich przesyłka. Dla osób pomiędzy 15 a 24 rokiem życia odsetek wskazań jest jeszcze wyższy i wynosi aż 74%, a to dzięki temu, że Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna forma dostawy dostępną na rynku"

Więcej ekostatystyk daje nadzieję na lepszą przyszłość

Moim zdaniem tytuł nie jest ani trochę na wyrost. Paczkomaty firmy InPost zrewolucjonizowały sposób w jaki Polacy nadają oraz odbierają przesyłki. Koniec z irytującymi awizo zostawianymi w skrzynkach przez Pocztę Polską, dość problemów logistycznych związanych z oczekiwaniem na kuriera. Do Paczkomatu można zanieść przesyłkę wtedy, kiedy się chce i odebrać w równie dogodnym dla siebie momencie. Najnowszy raport Gemius pokazuje, że Paczkomaty królują wśród młodego pokolenia.Wygląda na to, że dla wielu młodych Polaków to Paczkomat stał się synonimem miejsca do wysyłania i odbierania przesyłek. Poczta? Obstawiam, że niemały odsetek nastolatków placówki pocztowe zna tylko z opowieści rodziców i dziadków. Według raportu "E-commerce w Polsce w roku 2022" przygotowanego przez firmę Gemius, aż 89% osób z grupy wiekowej od 14 do 24 lat uważa, że najbardziej motywującą do zakupu online formą dostarczenia przesyłki jest Paczkomat InPost.Co dość zaskakujące, aż 67% osób z tej grupy wiekowej zwraca uwagę na aspekt środowiskowy i innowacje ułatwiające korzystanie z tej formy przesyłania towarów. Nic dziwnego, aplikacja InPost Mobile co rusz wzbogacana jest o coraz to nowe funkcje. Bezdotykowe otwieranie Paczkomatu, nadawanie przesyłek bez etykiety, konkursy... jest tego sporo.– mówi Rafał Brzoska, Prezes InPost.Powiedzmy sobie szczerze: bycie eko to zbiór mnóstwa drobnych dobrych praktyk i zachowań indywidualnych jednostek. Jasne, państwa mają naprawdę wiele do powiedzenia jeśli chodzi o ograniczanie emisji, ale finalnie wiele zależy też od proekologicznych postaw obywateli. W tym kontekście odpowiedzi młodych w badaniu napawają optymizmem.Aż 2/3 badanych z grupy wiekowej od 14 do 24 roku życia (65%) uważa, że ekoopakowania to dobry ruch. 53% przedstawicieli pokolenia "Z" podobno weryfikuje czy usługodawca umożliwia korzystanie z wielorazowych opakowań i czy za jego pośrednictwem można je oddać do ponownego wykorzystania. Akurat ta informacja wydaje mi się dość dziwna i ewidentnie pytanie mogło być skrojone na miarę promocji opcji zwrotu wybranych opakowań od partnerów akcji EKOzwroty w Paczkomatach Podobno dla aż 33% badanych ważne jest ograniczanie śladu węglowego przez dostawcę, a nawet to, czy transport jest organizowany przy użyciu aut elektrycznych (25%).Źródło: InPost