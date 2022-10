Chińscy szpiedzy próbowali wykraść amerykańskie dane dotyczące Huawei

Prawie się udało.

fot. instalki.pl

Według aktu oskarżenia, chińscy oficerowie wywiadu Guochun He i Zheng Wang próbowali zaangażować plan kradzieży notatki o strategii prokuratury, listy świadków i innych poufnych dowodów z biura prokuratora amerykańskiego w Nowym Jorku. Dokumenty obciążające oficerów dotyczą nienazwanej firmy telekomunikacyjnej z Chin, ale według źródeł zaznajomionych ze sprawą chodzi konkretnie o Huawei.Informacje dotyczące tej sprawy zdradzają, iż chińscy oficerowie mieli zapłacić za opisywane dane 41 tys. dolarów w kryptowalutach. Cała płatność została podzielona na dwie transze. Ambasada Chin w Waszyngtonie nie odpowiedziała póki co na prośbę o komentarz w całej sprawie. Co ciekawe, obaj oficerowie nie zostali aresztowani i pozostają na wolności - to zdradza, że najpewniej nie trafią oni nigdy do izolacji.W całej sprawie ciekawi mnie fakt, dlaczego Chińczycy wciąż “grzebią” przy sprawie Huawei, która teoretycznie została zamknięta w USA. Administracja Białego Domu ostro wzięła się za Chińczyków, nakazała wymianę sprzętu Huawei w krajowej infrastrukturze i wpisała chińskiego producenta na swoją czarną listę - skutecznie utrudniając Huawei prowadzenie swojego biznesu.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów w tej sprawie. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo ciekawie.Źródło: CNN / fot. Brücke-Osteuropa, Public domain, via Wikimedia Commons