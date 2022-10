Uber wjeżdża do kolejnych polskich miast. Można odebrać 100 zł na start

Promocja na start oraz weekendy

Popularna aplikacja do zamawiania przejazdów od dzisiaj jest dostępna dla mieszkańców kolejnych polskich miast. Z przejazdów mogą korzystać mieszkańcy. Co więcej, na dobry początek Uber przygotował specjalne kody, umożliwiające skorzystanie z promocyjnych przejazdów.Nieco ponad dwa lata temu, do Opola, Legnicy i Zielonej Góry dotarł Uber Eats. Jak informują przedstawiciele Ubera, po ciepłym przyjęciu przyszedł czas na kolejny krok i uruchomienie platformy do zamawiania przejazdów, z której znana jest firma.Na dobry początek firma przygotowała promocje, dzięki którym mieszkańcy mogą poznać usługi oferowane za pośrednictwem aplikacji. Wpisując kod, lubnowi użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 100 zł podczas 5 pierwszych przejazdów. Promocja upoważnia do 5 darmowych przejazdów do sumy 20 złotych każdy i obowiązuje w dniach 25.10 do 30.10. Czasu zatem jest niewiele.Z kolei wpisując kod, lubmieszkańcy mogą skorzystać z 50 proc. promocji na trzy przejazdy. Promocja 50% dostępna na trzy przejazdy, maksymalna wartość promocji na każdy z przejazdów wynosi 10 zł. Oferta obowiązuje w dniach 25.10 do 6.11.Pobrać aplikację z AppStore lub Google PlayUruchomić aplikację i otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu “Dodaj kod promocyjny” wpisać jeden z poniższych kodówUstawić miejsce doceloweUstawić miejsce odbioruZamówić przejazdPo zatwierdzeniu podróży, użytkownik otrzymuje informacje o kierowcy oraz samochodzie, a także jego bieżącą lokalizację na mapiePrzed wejściem do pojazdu, należy upewnić się, że marka oraz numer rejestracyjny samochodu są takie jak wyświetlane w aplikacjiW Polsce Uber jest dostępny w 18 lokacjach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Radomiu, Kielcach, Białymstoku, Częstochowie, Olsztynie, Płocku i na Śląsku.Źródło: Uber