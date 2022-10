Internet światłowodowy Play zwiększył zasięg o 2 miliony gospodarstw domowych

Wszystko dzięki umowom P4 z Orange i nie tylko.

Firma Play pochwaliła się wiadomością, która może okazać się interesująca dla wielu Polaków pragnących korzystać na co dzień z jeszcze szybszego internetu. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, internet światłowodowy i usługi cyfrowe Play od teraz docierają do kolejnych 2 milionów gospodarstw domowych. W skład usług cyfrowych wchodzą usługi mobilne oraz telewizja cyfrowa PLAY NOW TV z ponad 130 kanałami.Internet światłowodowy w ofercie Play dociera często tam, gdzie nie docierają inni operatorzy z szybkimi łączami. Dzięki niemu można naprawdę wygodnie grać w gry, pracować oraz oczywiście pobierać i wysyłać pliki z bardzo dużymi prędkościami. Na cały czas trwania umowy otrzymuje się od Play router Kaon AR2140 z Wi-Fi 6, pozwalający łączyć się z nim nawet 256 urządzeniom jednocześnie.- czytamy w komunikacie prasowym.Ceny internetu światłowodowego Play wynoszą:Powyższe kwoty zawierają rabat w wysokości 10 złotych dla klientów Play w wybranych ofertach abonamentowych.– mówi Mikkel Noesgard, CMO Grupy Play.Źródło: Play