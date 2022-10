Sprzedajesz na OLX z Przesyłką OLX? Będziesz musiał wysłać skan dowodu.

Nie każdy będzie zachwycony.

Weryfikacja tożsamości dla sprzedających poprzez opcję Przesyłka OLX

Co zrobić, aby zweryfikować tożsamość na OLX?

Weryfikacja obowiązkowa w kilku przypadkach

sprzedasz przedmiot z Przesyłką OLX za minimum 3 000 zł lub sprzedaż przedmiotów będzie miała charakter powtarzalny i trwały, lub suma za sprzedaż przekroczy kwotę 30 000 zł,

wystąpią wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych Użytkownika,

masz więcej niż jedno konto na OLX i łączna wartość za transakcje z Przesyłką OLX przekroczy 30 000 zł,

wystąpi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Przesyłka OLX to naprawdę spore ułatwienie dla osób kupujących i sprzedających przeróżne rzeczy na OLX. Wprawdzie w sieci nie brakuje opinii o jedynie iluzorycznej ochronie kupujących wynikających z tego programu, ale faktem jest, że Przesyłka OLX to na razie jedyny sensowny sposób na zakup przedmiotów na odległość za pośrednictwem tego serwisu ogłoszeniowego. OLX dziś poinformowało o konieczności weryfikacji tożsamości w przypadku osób sprzedających drogie przedmioty lub po prostu dużą ich liczbę. W przeciwnym razie wypłaty mogą być opóźnione.Do tej pory osoby sprzedające przedmioty za pośrednictwem OLX poprzez opcję Przesyłka OLX, otrzymywały pieniądze w ciągu maksymalnie 72 godzin od potwierdzenia poprawności zamówienia przez kupującego. Teraz OLX grozi, że czas ten może ulec wydłużeniu. Dlaczego? Ze względu na przepisy, którym podlega PayU S.A., nowy operator płatności. Jedynym ratunkiem jest prewencyjna weryfikacja tożsamości. Problem może dotknąć osoby sprzedające towary o dużej wartości lub po prostu sprzedające je często poprzez Przesyłkę OLX.Właśnie od dziś, 24 października, OLX udostępnił możliwość pełnej weryfikacji tożsamości już po pierwszej sprzedaży z Przesyłką OLX. Weryfikacja danych jest opcjonalna, a operator płatności PayU S.A. jest zobowiązany do weryfikacji sprzedawców na podstawie przepisów obowiązującego prawa.Niestety, trzeba przesłać skan dokumentu tożsamości lub skan dokumentów firmy, które następnie zostaną zweryfikowane przez PayU S.A. Jednym słowem należy zrobić coś, przed czym przestrzegają eksperci ds. bezpieczeństwa, ale co wciąż jest w wielu miejscach zgodną z prawem procedurą.Powtarzam: weryfikacja nie jest obowiązkowa dla każdego (o czym za chwilkę), ale przyspieszy wypłaty, więc dla sprzedających może być kuszącą opcją.Aby przesłać skan, należy przejść do zakładki->, a następnie na górze strony kliknąć przyciskProces weryfikacji potrwaod momentu poprawnego uzupełnienia danych weryfikacyjnych.Operator płatności PayU będzie musiał potwierdzić tożsamość użytkownika OLX w kilku wypadkach ujętych w regulaminie:w przypadku, gdy PayU poprosi o dane lub dokumenty, aby potwierdzić tożsamość, wypłaty na Twoje konto bankowe zostaną wstrzymane do czasu zakończenia procesu weryfikacji. Aby temu zapobiec trzeba zweryfikować konto samodzielnie i bez wezwania...Weryfikacja danych z operatorem płatności PayU będzie również wymagana w przypadku, gdy sprzedający przeszedł już wcześniej weryfikację danych z poprzednim operatorem płatności.Więcej szczegółów na temat weryfikacji przeczytać można w Centrum Pomocy OLX Źródło: OLX