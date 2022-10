Sprawdź, ile jest wart Twój samochód. Darmowa wycena samochodu już na Otomoto

Bezpłatna wycena pojazdu na Otomoto.



Kto kiedyś sprzedawał samochód, ten się w cyrku nie śmieje. Proces ten jest zazwyczaj dość mocno uciążliwy od samego początku, aż do końca - o ile nie oddaje się pojazdu dealerowi lub innemu podmiotowi oferującemu zań jakieś marne pieniądze. Pierwszym z problemów jest moim zdaniem wycena samochodu, która powinna być nie tylko wypadową jego rocznika i przebiegu, ale przede wszystkim stanu i stopnia zużycia. Serwis motoryzacyjny Otomoto chce wesprzeć sprzedających na etapie wyceny, udostępniając im interesujące narzędzie, które w niej pomaga.



Otomoto stworzyło narzędzie do darmowej wyceny pojazdu

Ile jest wart Twój samochód? Otomoto przygotowało narzędzie dla sprzedających, analizujące konkretne modele o zbliżonych danych technicznych, uwzględniając zarówno aktywne, jak i już nieaktywne ogłoszenia z ostatnich tygodni. Dostęp do nowej funkcji serwisu nie jest zbyt prosty i oczywisty. Serio.



Aby wycenić samochód za pomocą bezpłatnego narzędzia Otomoto, należy przejść pod adres otomoto.pl, skierować się na drugą stronę listy ogłoszeń i na szóstej pozycji w liście odnaleźć sekcję "Ile jest wart Twój samochód?". Co ważne, narzędzie dostępne jest przed publikacją ogłoszenia - miło.



Kto kiedyś sprzedawał samochód, ten się w cyrku nie śmieje. Proces ten jest zazwyczaj dość mocno uciążliwy od samego początku, aż do końca - o ile nie oddaje się pojazdu dealerowi lub innemu podmiotowi oferującemu zań jakieś marne pieniądze. Pierwszym z problemów jest moim zdaniem wycena samochodu, która powinna być nie tylko wypadową jego rocznika i przebiegu, ale przede wszystkim stanu i stopnia zużycia. Serwis motoryzacyjny Otomoto chce wesprzeć sprzedających na etapie wyceny, udostępniając im interesujące narzędzie, które w niej pomaga.Otomoto przygotowało narzędzie dla sprzedających, analizujące konkretne modele o zbliżonych danych technicznych, uwzględniając zarówno aktywne, jak i już nieaktywne ogłoszenia z ostatnich tygodni. Dostęp do nowej funkcji serwisu. Serio.Aby wycenić samochód za pomocą bezpłatnego narzędzia Otomoto, należy przejść pod adres otomoto.pl, skierować się na drugą stronę listy ogłoszeń i na szóstej pozycji w liście odnaleźć sekcję "Ile jest wart Twój samochód?". Co ważne, narzędzie dostępne jest przed publikacją ogłoszenia - miło.

Wycena samochodu online na Otomoto została dość dobrze ukryta. Nie wiadomo dlaczego. | Źródło: Otomoto



Po wypełnieniu podstawowych informacji na temat samochodu, takich jak rok produkcji i marka - należy przejść do drugiej części formularza.







Do uzyskania ogólnej wyceny wystarczają podstawowe dane pojazdu. | Źródło: mat. własny Do uzyskania ogólnej wyceny wystarczają podstawowe dane pojazdu. | Źródło: mat. własny



Tu uzupełnić trzeba bardziej szczegółowe dane pojazdu - model, typ nadwozia, przebieg, rodzaj paliwa i moc. Pozostaje jeszcze określić swój status sprzedawcy - prywatny lub profesjonalny i... gotowe.



Tu uzupełnić trzeba bardziej szczegółowe dane pojazdu - model, typ nadwozia, przebieg, rodzaj paliwa i moc. Pozostaje jeszcze określić swój status sprzedawcy - prywatny lub profesjonalny i... gotowe.