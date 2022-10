Tiktoker włożył w oczodół latarkę. Robi też inne implanty

Cyberpunk 2022.

Implanty oka rodem z Cyberpunk 2077

Ludzie znajdują sobie bardzo różne sposoby na zyskanie sławy w Internecie i zarobienie przy tym paru groszy. Istnieją drogi sprawdzone - kobiety tak o przeciętnej, jak i nieprzeciętnej urodzie występują na przykład na OnlyFans Amouranth na sprzedawaniu swoich rozbieranych zdjęć zarobiła już ponad 33 miliony dolarów, czyli ok. 160,7 milionów złotych. Nieco inną drogą poszedł Brian Stanley,w Stanach Zjednoczonych, który w wyniku choroby nowotworowej stracił oko.33-letniod niespełna pół roku prezentuje na TikToku jako użytkownikrobione własnoręcznie coś, co przypomina implanty oczu. Każde z dzieł prezentuje, a jakże, w swoim pustym oczodole. Stworzył już między innymi świecące oko dla fanów Rammsteina oraz oko dla cosplayerów próbujących naśladować Terminatora.W swoim najnowszy filmie, który do tej pory obejrzano już ponad, Brian pokazał implant pełniący funkcję... latarki. W sztucznym oku, obudowanym jak w każdym innym przypadku tytanem, zamknął pojedynczego LED-a. Zastanawia mnie kwestia zasilania cybernetycznych oczu, a w poniższym implancie także kwestia rozpraszania ciepła. Internauta zapewnia, że jego projekty są bezpieczne dla ludzkiego zdrowia, więc wszystko chyba jest w jak najlepszym porządku.Z pewnością trudno odmówić Amerykaninowi pomysłowości. Swoimi wyczynami budzi niemały podziw i rozbawienie u wielu internautów.Być może w przyszłości wykorzysta swój talent konstruktorski do jeszcze ciekawszych modyfikacji? A może CD Projekt RED uwieczni jakoś jego osobę w którymś z dodatków do Cyberpunk 2077?Źródło: TikTok