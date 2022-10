Influencerzy nie będą mogli już promować tych usług i produktów

Zmiany są ogromne.



Influencerki nie będą już mogły promować medycyny estetycznej

Działalność influencerów w Polsce staje się coraz mocniej regulowana, ograniczana i tak po prostu: brana pod lupę przez odpowiednie organy. Najpierw Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił sprawdzić, czy treści reklamowe na profilach influencerów są odpowiednio oznaczane i nie stanowią kryptoreklamy. Niedawno wydano poradnik uczący influencerów, agencje PR i media jak oznaczać reklamy w Internecie . Teraz wiemy już na pewno, że od 1 stycznia 2023 roku rozszerzona zostanie lista towarów zakazanych w reklamie.Od 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy nowelizujące ustawę o wyrobach medycznych. W związku z tym w mediach tradycyjnych oraz Internecie (w tym oczywiście social mediach) zakazane będzie promowanie usług i produktów medycyny estetycznej. Mowa między innymi o wyrobach opartych na kwasie hialuronowym, laserze, ale też implantach. Prawo obejmuje też wyroby medyczne takie jak syropy na kaszel, czy tabletki na ból gardła.Ustawodawca daje czas na dostosowanie się do regulacji do 30 czerwca 2023 roku, ale tylko wtedy, jeśli kampania reklamowa wystartowała przed 1 stycznia 2023 roku.Z jakiegoś powodu reklama usług medycyny estetycznej nie była do tej pory uregulowana tak jak na przykład reklamy alkoholu lub hazardu. Zwłaszcza influencerki czerpały z tego niezliczone korzyści w postaci chociażby tańszych lub darmowych zabiegów w zamian za promocję. Promocję nierzadko nieoznaczaną nawet jako reklamę.