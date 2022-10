Wykradł piosenki Eda Sheerana. Haker Adrian Kwiatkowski skazany na 18 miesięcy więzienia

Jak donosi BBC, haker, który ukradł niewydaną jeszcze muzykę wielu popularnych muzyków, trafia do więzienia.Adrian Kwiatkowski ukradł Edowi Sheeranowi dwa utwory i sprzedał je w darknecie. Ofiarą padł też raper Lil Uzi Vert - amerykański twórca stracił 12 piosenek. 23-latek miał otrzymać za skradzione materiały 131 000 funtów (ponad 700 000 złotych) w kryptowalucie.Co ciekawe, Kwiatkowski przyznał się do 19 zarzutów, m.in. o naruszenie praw autorskich. Sąd Koronny w Ipswich ujawnił, że podczas przeszukiwania laptopa oskarżonego odkryto 565 plików audio, w tym piosenki autorstwa Sheerana i Verta.Warto przypomnieć, że sprawa ciągnie się od 2019 roku. Dochodzenie zostało wszczęte przez władze USA. Kilku popularnych muzyków zgłosiło prokuratorowi okręgowemu Nowego Jorku, że ktoś znany w Internecie jako Spirdark włamał się na ich konta i pozyskał niewydaną jeszcze twórczość.W toku postępowania ustalono, że adres e-mail użyty do założenia konta kryptowalutowego Spirdark należy do Kwiatkowskiego. Jego adres domowy w Wielkiej Brytanii był również powiązany z adresem IP użytym do zhakowania jednego z urządzeń.Według brytyjskiej policji, skonfiskowano siedem urządzeń, w tym dysk twardy zawierający 1263 niewydanych utworów aż 89 artystów.Haker przyznał, że za piosenki otrzymał kryptowalutę bitcoin.Źródło: BBC / foto. Twitter