Więcej reklam pojawi się w App Store. Zapowiedziano istotne zmiany

App Store z reklamami w dodatkowych miejscach

Reklamy sponsorowane w sekcji Today / Źródło: Apple

Dzięki reklamie na karcie Today, Twoja aplikacja może pojawić się w widocznym miejscu na pierwszej stronie App Store - dzięki czemu będzie jedną z pierwszych treści, jakie zobaczą użytkownicy po rozpoczęciu wizyty w App Store. Takie umiejscowienie sprawia, że jest to dobry sposób na zwiększenie świadomości istnienia Twojej aplikacji, zwłaszcza w przypadku premier nowych treści, wydarzeń specjalnych i promocji sezonowych. Należy pamiętać, że reklamy na karcie Today nie są obecnie dostępne w App Store w Chinach kontynentalnych.

Apple postanowiło udostępnić deweloperom przestrzeń reklamową w mobilnym sklepie App Store. Użytkownicy mogą spodziewać się obecności sponsorowanych treści w zakładkach "Today" oraz "You Might Also Like" - czyli na łamach sekcji widocznych praktycznie na pierwszy rzut oka. Nie da się ukryć, że konsumenci spodziewali się nieco innych nowości.Reklamy zaimplementowane są w co najmniej kilku miejscach usługi App Store, co raczej mało kogo dziwi - to bowiem jeden z najpopularniejszych sposobów na sprawienie, by spora część osób usłyszała o konkretnej grze czy aplikacji. Problem zaczyna się jednak w momencie, gdy takich reklam zaczyna pojawiać się za dużo. Taka sytuacja ma miejsce chociażby na YouTube - tam spoty są coraz bardziej irytujące i społeczności niekoniecznie się to podoba.Pozostaje mieć nadzieję, że podobny scenariusz nie czeka App Store.konsumenci dostrzegą tam reklamy w dwóch nowych miejscach. Mowa tu o m.in. zakładce, która jest widoczna zaraz po wejściu do sklepu. Do tej pory wyświetlane tam były treści wybrane ręcznie przez pracowników Apple - teraz się to zmieni, bo. To zmiana niekoniecznie pozytywna, lecz reklamodawcy zapewne nie będą narzekać.Jak możemy wyczytać w oficjalnym ogłoszeniu To jednak nie wszystkie nowości. Reklamy zadebiutują także w sekcjiobecnej na karcie każdej aplikacji. Dzięki temu deweloperzy będą mogli promować swoje usługi "u konkurencji", co moim zdaniem nie jest aż takim złym pomysłem. Osobiście lubię testować różne usługi z jednej kategorii, by na własną rękę zdecydować z jakiej apki finalnie zdecyduję się korzystać.Wprowadzenie kolejnych miejsc na reklamy nie jest żadnym zaskoczeniem jeśli obserwuje się posunięcia Apple. Koncern dosyć dawno dał do zrozumienia, żedo co najmniej 10 miliardów dolarów rocznie. Dlatego też w najbliższym czasie spodziewać możemy się częstszej publikacji takich niezbyt pozytywnych wpisów. Firma planuje np. udostępnić przestrzeń reklamową w sekcji wyników wyszukiwania w Apple Maps.Źródło: Apple, MacRumors