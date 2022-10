Republikanie pozwali Google, bo Gmail oznacza ich spam jako spam

Politycy nie rozumieją prostych mechanizmów.

Republikanie pozywają Google za prokonsumenckie działanie

Google odpiera zarzuty

"Jak wielokrotnie powtarzaliśmy, nie filtrujemy wiadomości e-mail na podstawie przynależności politycznej. Filtry spamu Gmaila odzwierciedlają działania użytkowników. Zapewniamy szkolenia i wytyczne dotyczące kampanii, a niedawno uruchomiliśmy zatwierdzony przez FEC program pilotażowy dla nadawców politycznych i nadal pracujemy nad maksymalizacją dostarczalności wiadomości e-mail przy jednoczesnej minimalizacji niechcianego spamu"

Nikt nie lubi notorycznie czyścić swojej skrzynki mailowej z niepożądanych wiadomości. Między innymi dlatego Google stworzyło w obrębie poczty Gmail osobny folder, do którego automatycznie trafiają wszystkie treści uznawane przez filtry z różnych powodów za "śmieciowe". Skuteczność odseparowywania treści pożądanych od niechcianych jest bardzo wysoka. Nie spodobało się to politykom z amerykańskiej partii republikańskiej, którzy zaśmiecali skrzynki odbiorcze wyborców wSpam w skrzynce mailowej można przyrównać do ulotek, które ktoś nachalnie próbuje wciskać na ulicy. Politycy z amerykańskiej partii republikańskiej najwyraźniej uważają, że mogą zaśmiecać pocztę każdego amerykańskiego wyborcy, nawet wbrew jego woli. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć pozew skierowany przeciwko Google?pozwał Google, zarzucając "stronnicze" filtrowanie spamu w e-mailach.Republikański Komitet Narodowy (RNC) wniósł pozew przeciwko Google za rzekome angażowanie się w bezprawną dyskryminację poprzez kierowanie e-maili z kampanii republikańskich do folderów ze spamem w skrzynkach pocztowych. W pozwie złożonym w piątek we Wschodnim Sądzie Okręgowym w Kalifornii, RNC oskarża firmę z Mountain View o "zmniejszanie zasięgu kolportowanych wiadomości e-mail z powodu przynależności politycznej i poglądów RNC".Według republikanów przez większą część każdego miesiąca prawie wszystkie e-maile RNC trafiały do skrzynek odbiorczych Gmail. Pod koniec każdego z nich niemal cała korespondencja trafiała do folderów ze spamem. RNC twierdzi, że zmiana zbiega się z porą miesiąca, w której zbieranie funduszy przez RNC było historycznie najbardziej udane.Bezczynność Google w sprawie skarg składanych przez Republikański Komitet Narodowy od 10 miesięcy zdaniem polityków powinna zostać uznana za "co najmniej niedbałą i nieuzasadnioną", co wystarczyłoby - zgodnie z kalifornijskim prawem przewoźników - do tego, aby uznać taką postawę za dyskryminującą.- przekazał José Castañeda z Google w oficjalnym stanowisku prasowym.RNC nie bierze udział w programie pilotażowym i wiele wskazuje na to, że przedstawiciele partii nie potrafią zrozumieć, że robią śmietnik ze skrzynek pocztowych Amerykanów.Wygląda na to, że politycy amerykańscy muszą pogodzić się z faktem, że większość wysyłanych przez nich wiadomości nie jest czytana i ląduje w koszu. To może być jeden z powodów, dla którego filtry Gmail kategoryzują tego typu treści jako SPAM.Źródło: Axios