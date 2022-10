Ja rozumiem, że mamy inflację, ale ceny subskrypcji zaczynają być przesadą

Czara goryczy zaczyna się przelewać.

"The Great Unsubscribe"





Kiedy nadejdzie moment “pęknięcia”? Rozmawiając ze swoimi znajomymi oraz innymi osobami widzę, że coraz większa liczba osób zaczyna szukać sposobów na oszczędzanie na swoich subskrypcjach lub po prostu anuluje je bez zastanowienia. Niektóre marki faktycznie oferują jeszcze model działający na zasadzie “zapłać raz, więcej, ale miej na zawsze”, jednak powoli staje się to już rzadkością.W dłuższej perspektywie, nawet w ramach tłumaczenia tego inflacją nie da się podnosić cen. Szczególnie w dobie tak dużej ilości usług i streamingów do wyboru.Balonik pompuje się cały czas. To kwestia czasu kiedy rozleci się na kawałki.Istnieje kilka prostych rozwiązań, które można wdrożyć u siebie już teraz, aby nieco zaoszczędzić.Możecie spróbować między innymi:Wykorzystać plany rodzinne we wszystkich usługach (o ile są one dostępne). W praktyce tego typu rozwiązanie zawsze się opłaca, nawet jeśli na początku faktycznie wygląda na droższe.Polecam też ustawić sobie przypomnienia o końcu darmowych okresów próbnych. Ja ostatnio naciąłem się tak na Apple TV+. Zapomniałem zrezygnować z darmowego okresu próbnego i jestem trzy dyszki w plecy. Niestety.Warto zaplanować sobie także, ile dokładnie chcecie przeznaczyć rocznie na subskrypcje. Łatwiej wtedy kontrolować wydatki i wybierać faktycznie te opcje, za które chcecie płacić. Z portfela ucieka mniej pieniędzy. Serio.Ostatnią ze zmian, na którą warto zwrócić uwagę jest ujednolicenie swoich dostawców pamięci w chmurze. Lepiej płacić za jednego niż dwóch czy co gorsza - trzech. Wybierz iCloud, Google, cokolwiek i trzymaj się jednego planu. Zawsze to kolejne parę złotych w kieszeni.Amerykanie śmieją się (choć to raczej śmiech przez łzy), że na rynku powoli nadchodzi moment “Wielkiej Rezygnacji” związanej ze świadomym rezygowaniem z konkretnych subskrypcji. A jak wszyscy wiemy, trendy z USA najczęściej w kolejnym etapie przychodzą powoli także do Polski.Warto usiąść i zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy w kontekście subskrypcji i gdzie dokładnie można poszukać oszczędności. Ja po takiej sesji zrezygnowałem z 5 usług i zostałem zaledwie z trzema abonamentami - ale takimi, które chcę opłacać w pełni świadomie i faktycznie z nich korzystam.Cena subskrypcji zaczyna robić się przegięciem. Ja rozumiem, że inflacja, ale w takim razie… co czeka nas dalej i przede wszystkim - kto będzie mógł sobie na to wszystko pozwolić?