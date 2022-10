YouTube ogląda w Polsce 25 milionów dorosłych osób

– Coraz większa rola internetu i platform wideo jest we współczesnym świecie nieunikniona, ponieważ masowe, zunifikowane media dużo słabiej odpowiadają na nasze indywidualne potrzeby. Stworzona przez telewizję popkultura zbudowana na masowej widowni, tej samej, lekkiej treści, na naszych oczach zmienia się w kulturę indywidualnego i pogłębionego doświadczenia. Oczywiście internet też jest masowy, ale większa możliwość wyboru, przykładowo wideo na YouTube, sprawia, że Polki i Polacy wskazują tę platformę jako źródło stymulującego intelektualnie i ciekawego kontentu, którego nie znajdą nigdzie indziej. Warto zauważyć, że ponad połowa przedstawicieli i przedstawicielek generacji Z przyznaje, że ogląda w sieci unikatowe treści, które są interesujące dla nich, a których ich znajomi nawet nie znają. -

Telewizor to nie tylko tradycyjna telewizja

Przy okazji konferencji online, YouTube podało sporo ciekawych danych na temat oglądalności treści wideo w internecie.Dane amerykańskiego giganta wskazują, że YouTube ma już 25 milionów dorosłych użytkowników w Polsce, a 12 milionów widzów ogląda treści z platformy na telewizorach. O 30% wzrósł też czas oglądania treści w internecie.komentuje Iwona Piwek, Head of Sales, YouTube.Google wskazuje, że telewizor definitywnie przestał nam kojarzyć się wyłącznie z oglądaniem telewizji. W Stanach Zjednoczonych więcej gospodarstw ma dzisiaj telewizor podłączony do internetu niż do telewizji kablowej. W przypadku YouTube w Polsce, platformę na telewizorach podłączonych do internetu ogląda miesięcznie 12 milionów polskich widzów. Connected TV to dla YouTube drugi rok z rzędu najszybciej rosnący sposób oglądania przez użytkowników.