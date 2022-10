Margaret i Tymek w nowej kampanii marki Motorola

Motorola ruszyła z kampanią „Nie daj się zdefiniować #odkryjswójkolor”, która jest odpowiedzią na często, jakże mylne postrzeganie, szufladkowanie i definiowanie innych bez zgłębiania i poznawania ich własnych historii.



Do kampanii marka zaprosiła artystów - Margaret i Tymka.



„Poprzez kampanię Nie daj się zdefiniować #odkryjswójkolor chcemy pokazać, jak często mylnie postrzegamy ludzi przez pryzmat ich zawodu, tego jak wyglądają, jaki jest ich wizerunek sceniczny. Piszemy własne historie na ich temat i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że często rzeczywistość jest zupełnie inna i osoba, która może wydawać się całkowitym ekstrawertykiem, który porywa tłumy najlepiej czuje się w swoim domu w lesie, gdzie spędza czas z najbliższymi. Naszym celem jest zachęcić naszych odbiorców, aby odważnie kroczyli przed siebie i nie dawali innym się definiować” - powiedziała Anna Staszyńska, Head of Marketing w Motorola.



Kampanię Nie daj się zdefiniować #odkryjswójkolor otwierają dwa video w mediach społecznościowych, w których Margaret i Tymek zapraszają do swoich (nie)codziennych światów, odkrywając przed nami swoje pasje, zajawki oraz kolory.



„Nie zawsze ciśnięcie siebie i robienie czegoś non stop jest efektywne” - Maggie x #VeryPeri



„Nie daj się definiować przez świat, który widzą inni. Nie pozwól na to, by opinia publiki ukryła to, kim naprawdę jesteś”.







„Bezkompromisowa autentyczność. Myślę, że tak się tworzy oryginalność” - Tymek x #IcePalace



„Nie musisz poddawać się prostym definicjom. Nie musisz godzić się na wybrane określenia. Wyrażając swoją autentyczność, pokazujesz siłę, która może przemienić się w najcenniejszą inspirację dla innych”.







Kampania obejmuje działania digital, social media oraz public relations.



To jednak nie koniec artystów biorących udział w kampanii „Nie daj się zdefiniować #odkryjswójkolor” - już niebawem poznamy kolejnych.





Źródło: Motorola