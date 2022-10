Sasha Grey w Cyberpunk 2077. Gwiazda filmów dla dorosłych reaguje na hejt

Stanowcza reakcja.

Sasha Grey w Cyberpunk 2077 - reakcje internautów

"Powiedziano mi, że ludzie są rozczarowani tym, że użyczę głosu Ash w Cyber Punk (pisownia oryginalna - red.). Wygląda na to, że nadal wszystko robię dobrze"

I’m being told people are pretty upset that I’m voicing Ash in Cyber Punk. Guess I’m still doing things right. — Sasha Grey (@SashaGrey) October 19, 2022

Queen of GrowlFM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 19, 2022

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności

Kilka dni temu pośród internautów gigantyczne poruszenie wywołała informacja, jakoby w nowym dodatku do polskiej gry Cyberpunk 2077 miała wystąpić aktorka znana z filmów dla dorosłych, Sasha Grey . Gwiazda wcieli się tam w jedną z ważniejszych ról, a mianowicie prezenterki radiowej o imieniu Ash, pracującej w jednej ze stacji radiowych, emitującej muzykę stworzoną przez społeczność. Opinie na temat takiego zabiegu marketingowego ze strony Cbyły mieszane, a Grey musi zmagać się z hejtem. Tak,Sasha Grey pochwaliła się swoją rolą w Cyberpunk 2077 , udostępniając przy tym w sieci próbkę swoich możliwości. Mówimy oczywiście cały czas o możliwościach "radiowych", istotnych z punktu widzenia przytaczanego tytułu. Trzeba przyznać, że jej głos brzmi naprawdę dobrze. Niektórzy internauci zamiast skupić się na osobie Grey w kontekście jej nowej roli, zaczęli prać brudy z przeszłości.Powiedzmy sobie szczerze: Sasha Grey jest jedną z tych celebrytek, które niektórzy panowie szybciej rozpoznają bez ubrań niż w kompletnej garderobie. Co tu dużo mówić, kariera Sashy Grey w branży porno była relatywnie krótka, ale bardzo intensywna. Jest aktorką nie dość, że w pewnym stopniu kultową, to do tego obecną na wielu memach. Wielu graczom nie spodobało się to, że osoba z takim CV ma wziąć udział w grze. Aktorka wydaje się nie przejmować niedojrzałymi osobnikami.- napisała celebrytką, sugerując w jednoznaczny sposób, że wyznaje zasadę "nieważne jak, byle mówili". Trudno odmówić jej racji w kwestii tego, że rozgłos tego rodzaju z pewnością przyda się studiu CD Projekt RED i wpłynie zapewne pozytywnie na sprzedaż dodatku do Cyberpunk 2077.Aktorki porno mierzą się na co dzień z tak wielką liczbą plugawych komentarzy, że opinie wygłaszane przez niedojrzałych nastolatków i osoby starsze z mentalnością tychże zapewne spływają po Sashy Grey jak woda po kaczce.Prowadzący oficjalny profil Cyberpunk 2077 odpisali krótko na jej tweeta: "Królowa Growl FM". Grow FM to stacja radiowa, w którą prowadzącą będzie postać Ash.Sasha Grey pojawi się w dodatku Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. W ramach stacji Growl FM odtwarzanych będzie 12-15 najlepszych utworów autorstwa graczy.Jego data premiery nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo tyle, że pojawi się w 2023 roku. Kiedy mniej więcej? Nie wiadomo nawet tego. Znając dotychczasowąCD Projekt RED związaną z produkcją, nawet tak ogólna data premiery nie musi być pewna.Źródło: Twitter