Aplikacja TVP dla młodzieży to ogromna klapa. Nikt nie pobiera SwipeTo

Czy to powinno dziwić?

"SwipeTo jest portalem wertykalnym, którego kampania – nastawiona na budowanie zasięgów w długoterminowym horyzoncie czasowym - dopiero wystartowała. Liczba użytkowników, którzy codziennie odwiedzają serwis jest na tym etapie zadowalająca. Zgodnie z założeniami, grono osób pojawiających się na stronie, jak i korzystających z aplikacji będzie sukcesywnie rosło. Portal jest promowany w kampanii outdoorowej i digitalowej, we współpracy m.in. z agencją Cut the Mustard i agencją ShootMe"

"Próbą w dobrym kierunku są formaty podcastowe i wideo ze znanymi postaciami, typu Noon. Pytanie, czy to wystarczy. Popularność i rozpoznawalność takich formatów buduje się miesiącami i latami"

"Popularność aplikacji odpowiada popularności medium. A tej - na razie - nie ma"

Wygląd serwisu SwipeTo.pl przyciąga spojrzenia, ale pod wpisami brakuje komentarzy. Trudno oprzeć się przekonaniu, że liczba czytelników jest niewielka. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu- twierdzi Stremski.Apka była po raz ostatni aktualizowana 29 września 2022 roku. To interesujące, bowiem podobne aplikacje są zazwyczaj bardzo szybko dopracowywane od strony technicznej po rynkowym debiucie. Aplikacja jest ładna i wydaje się dopracowana, ale to zdecydowanie za mało, aby zdobyła popularność przy tak ogromnej konkurencji.Niektórzy internauci nie mają wątpliwości, że jest to projekt, na którym ktoś miał zarobić. SwipeTo nie budzi w zasadzie żadnego zainteresowania, co pokazują zasięgi oficjalnych profili serwisu w serwisach społecznościowy. Na Instagramie śledzi do 760 osób, a na TikToku... 37 osób. To żenujące wyniki, jeśli wziąć pod uwagę nakład pracy i pieniędzy poświęconych na rozwój serwisu.- konkluduje Paweł Stremski.Źródło: wirtualnemedia