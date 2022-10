Czy streaming gier to faktycznie przyszłość cyfrowej rozrywki?

Kolejny zawodnik dołączył do gry.

Netflix wchodzi coraz mocniej w segment gier





Sporo pułapek





Jeśli tego typu przedsiębiorstwo widzi dla siebie szansę w segmencie streamingu gier, to oznacza tylko i wyłącznie, że tort do podziału jest naprawdę spory. Kto weźmie z niego największy kawałek?Już od kilku miesięcy firma jasno wskazywała na to, że jej zainteresowanie rynkiem gier rośnie. W tym wypadku mieliśmy do czynienia z produkcjami przeznaczonymi stricte na urządzenia mobilne. Netflix zrobił krok do przodu i poinformował, że jego ambicje nie kończą się tylko na ekranach smartfonów i tabletów. Firma będzie chciała wziąć się za pełnoprawne produkcje przeznaczone na wszystkie urządzenia, które są kompatybilne ze wspomnianym serwisem.Komentarze, które pojawiają się w sieci wskazują na to, że Netflix będzie chciał poruszać się w segmencie podobnym do tego, który okupuje obecnie Microsoft ze swoją. Warto wspomnieć, że gigant z Redmond udostępnił możliwość grania w produkcje w ramach abonamentu przy pomocy specjalnej aplikacji przeznaczonej na telewizory - nie trzeba już nawet posiadać konsoli, aby móc spędzić trochę czasu w wybranych tytułach. Czy właśnie dokładnie tego chce Netflix? Wszystko na to wskazuje.Na Netflixa czeka jednak sporo pułapek, które będą pojawiały się po drodze. Serwisy streamingowe związane z grami proponują różne modele biznesowe. Ten, który teoretycznie miał sprawić, żenie wypalił. Stadia oferowała bowiem zarówno tytuły w pełnej cenie, jak i model subskrypcyjny. A te obie rzeczy w dzisiejszej rzeczywistości bardzo trudno połączyć - szczególnie, że sami klienci są coraz bardziej przyzwyczajeni do ponoszenia jednej, stałej miesięcznej opłaty za dostęp do serwisu.Drugą (i w mojej opinii) największą pułapką jest stworzenie samej infrastruktury oraz możliwości, które pozwolą graczom na bezproblemową rozrywkę. A z tym bywa delikatnie mówiąc… różnie. Warto też pamiętać, że oprócz samych serwerów i możliwości serwisu równie istotne jest połączenie internetowe odbiorcy.