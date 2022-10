Poczta Polska jak Internet Explorer. Wchodzi w NFT z kryptoznaczkami

Poczta Polska spóźniła się o rok.

Poczta Polska wchodzi w NFT

Już dziś @PocztaPolska uruchamia specjalną stronę internetową: https://t.co/3MNqNoyrwI, gdzie będziemy przedstawiać ofertę w zakresie cyfrowego kolekcjonerstwa.

Emisja kryptoznaczków „Polska w kosmosie” zaplanowana jest na I kwartał 2023 roku.https://t.co/ahR7luZyU2 — PocztaPolska (@PocztaPolska) October 18, 2022

Gratka dla kolekcjonerów czy...?

Pamiętacie zapewne doskonale żarty na temat przeglądarki(obecnie Microsoft Edge ). Internauci lubili wytykać firmie Microsoft, że ta działa nie tylko przeraźliwie wolno, ale nowości obecne w aplikacjach konkurencji wprowadza z gigantycznym opóźnieniem. Wiele osób postrzega dziś Pocztę Polską tak, jak niegdyś postrzegano program rozwijany przez producenta z Redmond. Narodowy operator pocztowy dał właśnie pożywkę do kolejnych kpin. Zapowiedział...NFT, czyli bazujące na technologii blockchain tokeny, odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów, w 2021 roku sprzedawano za kolosalne pieniądze. Szał na NFT trwał wtedy w najlepsze. Doda sprzedawała swoje ciało jako NFT , student z Indonezji został milionerem sprzedając selfie jako NFT, a w tej formie licytowano nawet pierwszy wpis na Wikipedii . Szybko okazało się, że obiecane inwestycje przeważnie dają zarobek wyłącznie emitentom cyfrowych tokenów.Gdy każdy technologiczny serwis napisał już chyba po stokroć, że szał na NFT minął, na scenę wkroczyła Poczta Polska. Poczta Polska uruchomiła stronę internetową, gdzie emitowała będzie cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. Na start przewidziano emisję kryptoznaczków "Polska w kosmosie", na którą składały się będą cztery znaczki. Emisja zaplanowana jest dopiero na... 1. kwartał 2023 roku.Koncept kryptoznaczków to rzekomo efekt połączenia zamiłowania do filatelistyki i nowoczesnych technologii.- czytamy w komunikacie prasowym.Liczba 1558 jest nieprzypadkowa, bowiem to w 1558 roku Zygmunt August ustanowił stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją przez Wiedeń, za pomocą poczty, czyli koni rozstawnych.Na szczęście oprócz części cyfrowej reprezentowanej przez unikalne tokeny NFT w sieci Polygon w standardzie ERC1155 każdy nabywca otrzyma także tradycyjny znaczek pocztowy. Ten w postaci NFT może przedstawiać niewielką wartość, choć... niektórzy internauci uznają projekt za ciekawy.Zainteresowani akcją powinni udać się na stronę internetową nft.poczta-polska.pl, gdzie uruchomiono akcję promocyjną "Złap Talara". Każdy kto na stronie zapisze się na newsletter Poczty Polskiej, będzie mógł pozyskać pierwszego Talara Filatelistycznego z wizerunkiem Króla Zygmunta Augusta.Posiadacze talarów filatelistycznych "August" będą mogli z kolei zakupić pierwszą cyfrową edycję polskiego kryptoznaczka na preferencyjnych warunkach. Emisję przewidziano na październik 2022 roku, nie podając przy tym nakładu.– powiedział Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.Jak oceniacie najnowszy pomysł Poczty Polskiej?Źródło: Poczta Polska