DPD wprowadza opłatę energetyczną za przesyłki. Początek nowego trendu?

Wszystko drożeje. Inflacja w Polsce rośnie, a ceny prądu w 2023 roku pójdą mocno w górę. Rząd stara się ratować sytuację mrożeniem stawek za prąd, ale i tak Polacy będą płacili wyższe rachunki, zwłaszcza wtedy, gdy przekroczą zużycie na poziomie 2000 kWh rocznie . Rosnąca inflacja, ceny paliw oraz mediów takich jak gaz i prąd muszą przełożyć się na ceny usług. Firma kurierska DPD postanowiła wprowadzić opłatę energetyczną od każdej paczki. Oznacza to, że ceny zakupów przez internet wrosną, ale nie tylko.Jeżeli płacicie rachunki za prąd, prawdopodobnie wiecie, że stawka za 1 kWh energii elektrycznej nie jest jedyną częścią składową tej opłaty. Składają się na nią jeszcze:Wielu Polaków uważa ten stan rzeczy za absurdalny, ale poczekajcie tylko na to, co przyniesie rok 2023. Opłaty do różnorakich rachunków za usługi mogą zacząć doliczać także inne firmy, nie tylko dostawcy energii. Oczywiście koszty tego rodzaju są zazwyczaj wliczane w ceny i nie wyszczególniane, ale DPD Polska postanowiło zrobić wyjątek, aby pokazać obywatelom naszego kraju, dlaczego zapłacą więcej za swoje przesyłki.DPD Polska już od listopada doliczy do paczek tak zwaną opłatę energetyczną. Jej wysokość aktualizowana będzie co miesiąc! Wynika to z chęci transparentnego działania i wyliczania stawki na podstawie rzeczywiście ponoszonych przez firmę kosztów. Te będą uzależnione nie tylko od rynkowej ceny energii elektrycznej, ale także gazu.W listopadzie 2022 roku wysokość opłaty energetycznej wynosi 0,25 złotych netto. Zostanie ona przeliczona już w grudniu, a od stycznia 2023 roku można spodziewać się jej sporego wzrostu. Jednocześnie DPD Polska zapewnia, że informacje o wysokości opłaty publikowane będą z dwutygodniowym wyprzedzeniem na oficjalnej stronie firmy kurierskiej, wraz z podaniem okresu obowiązywania.Więcej za przesyłki zapłacą przedsiębiorcy, ale koszt ten zostanie z pewnością przeniesiony także na konsumentów.Przypominam, że od 1 listopada wzrosną także koszty dostawy na Allegro, gdzie przesyłki do Paczkomatów InPost kosztowały będą już 9,99 złotych zamiast dotychczasowych 8,99 złotych.Źródło: DPD