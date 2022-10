Powstała mapa sklepów otwartych w niedziele niehandlowe

Sprawdź, gdzie zrobić zakupy w zakaz handlu.

Czy dziś jest niedziela handlowa?

Czy sklepy są dziś otwarte? Sprawdź listę niedziel handlowych w 2022. Czy jest niedziela handlowa? Zanim pojedziesz do sklepu przekonaj się, czy sklepy są otwarte w tę niedzielę. W większość niedziel obowiązuje zakaz handlu w sklepach. Dzięki temu pracownicy sklepów również mają wolne, ale klienci mają mniej okazji, by zrobić zakupy. Na szczęście zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w sklepach internetowych. Te nadal funkcjonują, choć dostawy odbywają się zazwyczaj w tygodniu. Sprawdź, kiedy wypadają niedziele handlowe w 2022 roku.

Niedziele handlowe w 2022 - kiedy wypadają?

30 stycznia

10 kwietnia

24 kwietnia

26 czerwca

28 sierpnia

11 grudnia

18 grudnia

Które sklepy są otwarte w niedziele niehandlowe?

"Masz propozycje sklepu do dodania? Napisz do @Rabusek na wykop.pl lub napisz maila na rabusekwykop(at)gmail.com"

Wprowadzenie przez polski rząd zakazu handlu w niedzielę, za wyjątkiem tak zwanych niedziel handlowych, spowodował wysyp patoartykułów w Internecie na ten temat. Co niedzielę widzę w sieci "artykuły" pisane na siłę i umieszczane w sieci przede wszystkim z myślą o SEO, które w ponad 3000 znaków odpowiadają na kluczowe dla milionów Polaków pytanie:Znacie takie wpisy, prawda? Spieszę zatem z pomocą na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze:BAM.W 2023 roku też wrzucę taki wpis, żebyście nie musieli szukać odpowiedzi na swoje wątpliwości co tydzień.Mam też drugą niespodziankę.Mapa sklepów otwartych w zakaz handlu to projekt stworzony i rozwijany przez użytkownika serwisu Wykop.pl o pseudonimie Rabusek. Na specjalnej mapie udostępnionej w ramach Map Google internauta ten dokonuje tygodniowych aktualizacji na podstawie zgłoszeń innych wykopowiczów. Każda pinezka to jeden sklep otwarty w niedzielę niehandlową.Na mapie nie ma Żabek (to by było zbyt proste) i małych sklepów (szkoda) - zamiast tego pojawiają się nieco większe markety. Oczywiście pinezek na mapie w danym rejonie jest tym więcej, im bardziej aktywni są internauci z danego regionu i im częściej podsyłają Rabuskowi informacje na temat działających w niedziele placówek.- zachęca pomysłodawca.A ja zachęcam do wspierania tej ciekawej inicjatywy oraz oczywiście korzystania z mapki. Z pewnością okaże się przydatna niejeden raz.Źródło: Wykop.pl