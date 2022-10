Google ułatwia weryfikowanie źródeł. Wyszukiwarka stała się dokładniejsza

Wyszukiwarka Google z ważną nowością

Nasza etykieta będzie teraz umieszczona w osobnym wierszu w lewym górnym rogu reklam na ekranie wyników wyszukiwania. Chcemy również, aby etykieta była widoczna i wyraźna w różnych rodzajach płatnych treści. Dlatego też, gdy reklamy będą wyświetlane w mobilnych wynikach wyszukiwania, będą teraz oznaczone słowem "Sponsorowane". Ta nowa etykieta i jej wyraźne umiejscowienie spełniają nasze wysokie standardy dot. wyróżniania się z wyników wyszukiwania.

Google poinformowało o wprowadzeniu zmian w sposobie wyświetlania rezultatów wyszukiwania na urządzeniach mobilnych. Użytkownicy dostrzegą przede wszystkim dokładniejsze informacje o konkretnej witrynie – ma to ułatwić weryfikację źródeł i sprawić, że wchodzenie na podejrzane strony stanie się jeszcze rzadszym zjawiskiem. Przyjrzyjmy się tym nowościom nieco bliżej.Przez wyszukiwarkę Google przewija się około. Internauci za pośrednictwem usługi próbują znaleźć absolutnie wszystko – począwszy od rozwiązań nieskomplikowanych problemów, a skończywszy na tematach trudnych i trudnych do rozwikłania. Podczas każdej próby odnalezienia odpowiedzi można jednak natknąć się na treści o charakterze dezinformacyjnym, co jest coraz poważniejszym zagadnieniem we współczesnym świecie.Jego zawiła natura sprawia, że tak naprawdę niemożliwe jest pozbycie się fake newsów. Ich liczbę można natomiast ograniczyć – podobnie jak szansę na złapanie haczyka przez nieuważnych konsumentów. Google zdecydowało się właśnie na zaimplementowanie nowości, która ma przyczynić się do m.in. zwiększenia przejrzystości niektórych witryn, co pozwoli na szybszą i pewniejszą weryfikację źródeł – a to wszystko bez potrzeby wchodzenia w link.Jeśli zdecydujecie się na korzystanie z Google na swoim smartfonie, to dosyć szybko zauważycie wprowadzoną zmianę. Wszystkie– tuż nad hiperłączem i tytułem np. artykułu. Poza tym ujrzymy logo danej witryny, co także pozwoli nieco sprawniej sprawdzić czy mamy do czynienia z zaufanym źródłem. Co ciekawe, to samo tyczy się także sfery reklamowej – koncern twierdzi, że chce dzięki temu „zwiększyć przejrzystość reklamodawców".Jak możemy wyczytać na stronie Google:To dobra zmiana – dzięki niej łatwiej będzie identyfikować reklamy i mieć pewność, że nie klikniemy przez przypadek w coś podejrzanego. Jeśli zaś chodzi o termin wprowadzenia wyżej opisanych nowości, to. Nieco czasu może jednak minąć zanim wszyscy użytkownicy ujrzą je na swoich smartfonach. Warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.