Polacy masowo skanują kody QR. Skąd ich popularność?

Wszyscy skanujemy QR

Najnowszy raport HX Study dostarcza sporo ciekawych informacji, na ile powszechnym zjawiskiem jest obecnie korzystanie z kodów QR w Polsce.Aż 70 proc. Polaków w wieku powyżej 18 lat skanowało kod QR, a 64 proc. potwierdza, że skanuje je regularnie. Osoby skanujące kody QR w zdecydowanej większości przypadków robią to przynajmniej raz na miesiąc lub częściej. Prawie połowa skanujących jest w wieku 25-44 lata, ale aż co czwarty ma ponad 55 lat.Z raportu stworzonego przez agencję mediową Starcom, we współpracy z ekspertami NextTechNow oraz firmami AMS SA i Hashting wynika, że aż 64 proc. respondentów deklaruje regularne skanowanie QR kodów. Nieznacznie częściej skanują mężczyźni (51 proc.) niż kobiety (49 proc.). Prawie połowa skanujących jest w wieku 25-44 lata, ale aż co czwarty ma ponad 55 lat.Kody QR są uniwersalne i proste w obsłudze dla wszystkich grup wiekowych. Co więcej, 47 proc. skanujących ma wyższe wykształcenie, 39 proc. określa się jako zamożnych lub że wystarcza im na wszystkie wydatki, a prawie połowa (48 proc.) mieszka w 3-4 osobowych gospodarstwach domowych.Dominującą przyczyną korzystania z QR kodów wskazaną przez respondentów jest praktyczność ich zastosowania. Pandemia sprawiła, że nabraliśmy nowych „bezdotykowych” nawyków tj. zakup biletów, odbiór przesyłki, sprawdzenie menu w restauracji czy dodatkowych informacji bez konieczności wpisywania adresu strony. Co druga osoba biorąca udział w badaniu (51 proc.) wybrała szybkość dostępu do informacji (brak konieczności wpisywania linku w przeglądarce) jako najistotniejszy powód skanowania piktogramu. Drugim najczęstszym motywatorem skanowania są możliwości uzyskania zniżek/rabatów (45 proc.) lub po prostu aktywacje sprzedażowe, dlatego najchętniej skanujemy QR kody w sklepach detalicznych, przy czym zniżki w większym stopniu interesują kobiety (52 proc.) niż mężczyzn.Jak wynika z raportu „Wykorzystanie QR kodów w komunikacji z konsumentami” najpopularniejsze miejsca, gdzie najczęściej skanuje się̨ QR kody w Polsce to sklepy i drogerie (38 proc.), strony internetowe (37 proc.) i środki transportu (26 proc.). Mężczyźni (56 proc.) chętniej skanują̨ ze stron internetowych niż̇ kobiety, natomiast w sklepach detalicznych to kobiety (53 proc.) częściej sięgają̨ po telefon, aby zeskanować́ kod.Z badań wynika też, że ponad połowa Polaków (52 proc.) nie miała kontaktu z QR kodami w reklamach, a 8 proc. miała z nimi styczność, jednak nie skorzystała z kodu w reklamie. Główne bariery w skanowaniu QR kodów w reklamie to brak zainteresowania reklamą (61 proc.) lub mało zachęcająca reklama (24 proc.). Z kolei, aż 43 proc. osób, które deklaruje skanowanie kodów QR na co dzień, deklaruje, że nie miało kontaktu z reklamą wykorzystującą QR kody.