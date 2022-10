Chcesz urozmaicić swój angielski? Strona Lose the Very podpowie ciekawsze przymiotniki

Znajomość języka angielskiego (niekoniecznie tylko w bardzo wysoka) jest już dość powszechna. Pewnie większość z naszych czytelników w jakimś stopniu nim włada, choć zapewne głównie jako bierni użytkownicy przyswajający różne treści po angielsku (gry, filmy na YouTube, czasem jakieś treści techniczne i tak dalej). Jeśli jednak zdarza się wam też pisać po angielsku i chcecie być bardziej ekspresyjni, to powinien wam w tym pomóc projekt Lose the Very.



Często musicie pisać lub mówić w języku angielskim i brakuje wam ekspresji? Skorzystajcie z Lose the Very

Tak jak w przypadku kilku innych artykułów z ostatnich lat, dowiedziałem się o nim dzięki jednemu z odcinków (obecnie najnowszemu z wczorajszego wieczora) cyklu zestawień śmiesznych, interesujących i inspirujących niewielkich wideo z kanału Daily Dose Of Internet na YouTube. Można go porównać do polskiego Poszukiwacza, choć u naszego twórcy humorystyczne fragmenty stanowią zacznie większą część odcinków.





Bliżej końca filmu pojawia się krótka prezentacja działania strony Lose the Very (pod tym linkiem). Co prawda autor Daily Dose Of Internet pochodzi z anglojęzycznego kraju, więc na pewno jego zakres słownictwa w tym języku jest większy niż u Polaków, który musieli się go wyuczyć jako mowy innej niż ojczysta, ale nawet on uznał projekt za interesujący. Zazwyczaj posługujemy się prostymi przymiotnikami, ale jeśli chcemy urozmaicić wypowiedź czy nadać danemu wyrazowi mocniejszy ton, już zdecydowanie mniej określeń przychodzi nam do głowy. Strona pokazuje mocniejsze w znaczeniu (i mniej często używane) odpowiedniki danych przymiotników.





Lose the Very powinno się przydać szczególnie osobom, dla których angielski nie jest ojczystym językiem / Foto: własne



Na początku mamy umieszczony wyraz "very" (bardzo), do którego dopisujemy dowolny przymiotnik po angielsku i wciskamy "Get/Refresh Result". Wtedy dowiemy się, że chociażby "very small" (bardzo mały) można zastąpić wyrazem "modest", a "very boring" np. "mundane" (zwykle jest po kilka wersji). Można też się pobawić losowymi przykładami aktywując "Random". Zasada działania algorytmu jest naprawdę prosta. Nie ma w tym żadnej sztucznej inteligencji, a jedynie funkcjonowanie w oparciu o bazę danych (która niestety jest w jakimś stopniu ograniczona, ale możemy dodać własne sugestie). To jeden z niewielkich projektów Connora Callahana, który stworzył też między innymi quiz online o flagach stanów USA. Connor dzieli się swoimi dokonaniami chociażby na profilu w serwisie GitHub (pod tym linkiem).



Źródło i foto: własne / Daily Dose of Internet @ YouTube

Pomocny projekt entuzjasty programowania.