Po 35 latach wyszli z więzienia. Pomogli im Pogromcy Mitów

Wymiar sprawiedliwości kuleje nie tylko w Polsce.

Odzyskał wolność dzięki pogromcom mitów

In '86, John Galvan wrongly got a life sentence for throwing a cigarette into gasoline, igniting a building, killing 2.



In '07, he saw Mythbusters busting the Hollywood myth that a lit cigarette lights gas on fire & was finally exonerated 3 months ago!https://t.co/k0HQUbuSpu — Sheel Mohnot (@pitdesi) October 9, 2022

Historia jakich wiele

Nadzieja pojawiła się w 2007 roku

Switski był złym gliną

Mówi się, że więzienia są pełne niewinnych ludzi. O przypadkach osób mylnie skazanych przez sąd jest szczególnie głośno po latach od osadzenia, kiedy jakimś cudem uda się im dowieść swojej niewinności. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Emocje Polaków budził wcale nie tak dawno przypadek, którego sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu warunkowo zwolnił w marcu 2018 roku z odbywania kary i wypuścił na wolność po. 16 maja 2018 roku uniewinnił go Sąd Najwyższy. Teraz Stany Zjednoczone żyją przypadkiemwypuszczonego z więzienia podzięki... programowiPogromcy mitów (ang. Mythbusters) to amerykański program popularnonaukowy, kojarzony przede wszystkim z. Jego gospodarze,przy użyciu metod naukowych weryfikują różne mity, plotki, odtwarzają sceny kaskaderskie i przeprowadzają wiele innych interesujących eksperymentów. Jeden z nich pomógł po 35 latach od osadzenia w zakładzie karnym dowieść niewinności skazanego.John Galvan został skazany na karę pobzawienia wolności w związku ze sprawąw Chicago w 1986 roku. W efekcie działania ognia śmierć ponieśli bracia Guadalupe i Julio Martinez. Cudem uratowane z pożaru rodzeństwo wskazało sąsiadkę jako winną zaprószenia ognia. Miała to zrobić, by zemścić się na latynosach za śmierć jej brata. Kobieta zamiast przyznać się do winny zrzuciła odpowiedzialność za wzniecenie pożaru na 18-letniego wtedy Johna Galvana, który miał tego dopuścić się wspólnie z 20-letnim sąsiadem i 22-letnim szwagrem.Arthur Almendarez, Francisco Nanez i John Galvan nie mieli alibi. Podczas przesłuchiwania najmłodszy z oskarżonych był ofiarą przemocy ze strony prowadzącego śledztwo. W ten sposób wymuszono na nim obciążające jego i pozostałych dwóch mężczyzn zeznania. Co ważne: podpalenie miało nastąpić wskutek wrzucenia do budynku butelki z benzyną, a następnie wzniecenia ognia niedopałkiem papierosa.Nie dla sądu, który skazał mężczyzn na dożywocie, bez możliwości przedterminowego zakończenia kary.Po 21 latach od osadzenia Galvan obejrzał w więzieniu jeden z odcinków programu "Pogromcy mitów". W odcinku tym Hyneman i Savage starali się potwierdzić lub obalić mit związany z hollywoodzkimi scenami wybuchów i pożarów wywoływanych przez niedopałki papierosa. W efekcie prób okazało się, że niedopałek nie jest w stanie zapalić kałuży z benzyny.Niestety, nie jestem w stanie znaleźć w sieci tego konkretnego odcinka, ale podobnych materiałów wideo nie brakuje.Galvan skonsultował się ze swoją prawniczką. Tara Thompson z organizacji Innocence Project zajmującej się obroną osób niesłusznie skazanych przyjrzała się nagraniu. Uznała, że eksperyment musi zostać przeprowadzony przez ekspertów, na próbie wykluczającej jakikolwiek błąd. Taką próbę przeprowadziło Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). Spośród 2000 prób wzniecenia ognia niedopałkiem papierosa wrzuconym do kałuży benzyny... nie powiodła się ani jedna.W 2017 roku John Galvan zeznawał po raz kolejny, tym razem wspierając swoje argumenty profesjonalnie przeprowadzonym eksperymentem naukowym. Swojej niewinności dowodził przytaczając dowody na to, że detektyw Switski lubił wymuszać zeznania także od innych oskarżonych.Wszyscy trzej oskarżeni zostali uniewinnieni przez sąd dopiero pięć lat później, w 2022 roku.Każdemu z mężczyzn wymiar sprawiedliwości zmarnował 35 lat życia za kratkami.Źródło: Innocence Project