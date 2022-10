Nastolatki nie chcą smartfonów z Androidem. I mnie to nie dziwi

Wyniki mówią same za siebie.



Urządzenia firmy Apple zaczynają dominować w niektórych regionach i rynkach w segmencie smartfonów. Najnowsze badanie przeprowadzone na terenie USA pokazało, że współczesne nastolatki nie chcą już korzystać z urządzeń z Androidem. 87 proc. nastolatków w USA posiada iPhone’a.



To dwa razy więcej niż jeszcze dekadę temu.



iPhone już dawno stał się symbolem



Uwagę zwracają również dwa ciekawe szczegóły. Nie tylko 87 proc. nastolatków w USA korzysta z iPhone’a, ale również aż 88 proc. ze wszystkich przebadanych (!) chce, aby to właśnie telefon z jabłkiem w logo był ich następnym urządzeniem. Liczby te wskazują na niesamowite przywiązanie do marki. Do tego wszystkiego można dodać również tak zwany efekt “niebieskiego dymka”, czyli korzystanie z iMessage, które to jest niesamowicie popularne na terenie USA.