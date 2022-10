Chcesz kupić węgiel przez internet? Oto, dlaczego nie możesz

Powracający problem.

Sklep internetowy PGG nie działa

"Jesteśmy w trakcie analizy tych indywidualnych zdarzeń i cały czas pracujemy nad udoskonalaniem systemu. W tym tygodniu planujemy wdrożyć najnowszą wersję oprogramowania, która całkowicie wyeliminuje możliwość powstania takich sytuacji. Dodatkowo w ramach tej aktualizacji wprowadzone zostaną dodatkowe zabezpieczenia"

Zakup węgla online - która przeglądarka najlepsza?

Oddzielne sesje na miał węglowy

Gdzie kupić tani węgiel online w taki sposób, aby nie dać zarobić oszustom? Istnieje tylko jeden sklep internetowy sprzedający tani węgiel. Jest nim oficjalny sklep PGG , czyli Polskiej Grupy Górniczej. Cena brutto za tonę węgla typu ekogroszek, pakowanego w workach, wynosi tam 1770 złotych brutto. Niestety, każdy kto próbował dokonać zakupu w sklepie internetowym PGG wie, że graniczy to z cudem. Właśnie dowiedzieliśmy się dlaczego.Większość Polaków pragnących nabyć węgiel opałowy w sklepie PGG odprawianych jest z kwitkiem. Strona nie działa, sklep nie wczytuje się, a dodanie węgla do koszyka nie jest możliwe. Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że związane jest to z oblężeniem, jakie przeżywa jedyne miejsce w sieci, gdzie węgiel można kupić w cenie ponad dwukrotnie niższej, niż w sklepach. Teraz poznaliśmy konkretne liczby związane z ruchem na stronie PGG.W godzinach 15:30 - 17:00 generowanych jest ok.przez ok.chcących dokonać zakupu. Część może być oczywiście botami, których jedynym zadaniem jest dodanie węgla do koszyka. Przypominam, że pomyślne dodanie węgla do koszyka oznacza jego rezerwację. Jeśli uda się Wam już to zrobić, możecie bez obaw powrócić na witrynę do godz. 23:59 tego samego dnia, gdy ruch na niej będzie nieco mniejszy, by sfinalizować zamówienie. PGG jakiś czas temu wprowadziło tzw. "gwarancję koszyka".- podał dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG Marcin Spisak, cytowany w informacji prasowej PGG.PGG chwali się, że obsłużyło od początku 2022 roku 355 143 klientów, do których trafiło 1 194 316 ton węgla w atrakcyjnej cenie.Sklep internetowy PGG jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi - Chrome Opera i innymi. Z mojego doświadczenia sklep ten najlepiej działa na przeglądarce Opera, po otworzeniu stron w kilku różnych kartach i odświeżaniu każdej po kolei do skutku w postaci albo wyświetlenia błędu albo wyświetlenia pożądanej strony.Od jakiegoś czasu w sklepie PGG można kupić także miał węglowy - w poniedziałki, środy i piątki.Każdy Polak w internetowym sklepie PGG może kupić maksymalnie 2 tony węgla opałowego (limit zmniejszono z pierwotnych 5 ton) oraz 3 tony miału.Źródło: PGG?