Fiberhost walczy z wykluczeniem cyfrowym. Sieć dociera do miliona gospodarstw domowych

Firma Fiberhost rozbudowuje sieć światłowodową już od 2010 roku. Co ważne Fiberhost od 5 lat udostępnia usługi w modelu otwartym, więc nie musi polegać tylko na jednym partnerze biznesowym, a jego końcowi klienci mogą wybrać zarówno pomiędzy dużymi koncernami i mniejszymi lokalnymi dostawcami. Od tego czasu baza Fiberhost rozrosła się na 8 województw, 202 powiaty i ponad 790 gmin, a łączna długość sieci wynosi 42295 km. To nawet więcej niż równik Ziemi, który ma 40075 km. Dzięki temu dostęp do fiberhostowego FTTH (światłowód poprowadzony wprost do lokalu końcowego odbiorcy a nie np. wyłącznie zbiorczo do bloku, gdzie dalej rozprowadzany jest już po miedzi) ma już milion gospodarstw domowych. Ale to nie koniec rozwoju Fiberhost.



Prezeska zarządu Fiberhost S.A. Marta Wojciechowska opowiada o rozwoju firmy / Foto: własne



Fiberhost S.A. ma w planach podwojenie zasięgu w ciągu 4 lat i tym samym objęcie nim 2 milionów gospodarstw domowych. Jak stwierdziła Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost S.A. - "dajemy mieszkańcom obszarów, w których działamy, dostęp do najlepszej technologii Internetu oraz możliwość wyboru najlepszego dostawcy. Biorąc pod uwagę liczbę 1 mln gospodarstw domowych w zasięgu naszej sieci mogę śmiało stwierdzić, że jako Fiberhost przyczyniamy się do zmiany cyfrowego obrazu naszego kraju."



Światłowód to najlepsza metoda na stęp do sieci, ale wiele gospodarstw domowych wciąż się przed nim wzbrania

Poza kwestiami czysto biznesowymi, misją Fibehost jest walka z wykluczeniem cyfrowym, co zdaje się idzie naprawdę dobrze pod kątem pokrycia zasięgiem, choć do ideału i zmiany świadomości w często społeczeństwa jeszcze sporo brakuje. Sieć firmy nie jest jeszcze dostępna dosłownie w całej Polsce, ale już ponad 60 proc. mieszkańców naszego kraju jest w zasięgu sieci światłowodowej (nie chodzi wyłącznie o Fiberhost). Potwierdza to opracowany na zlecenie Fiberhost raport "Włączenie cyfrowe". Niestety tylko nieco ponad połowa potencjalnych użytkowników z dostępem do światłowodu, korzysta z takiej możliwości. I to pomimo niezłej ceny w stosunku do transferów i zdecydowanie najlepszych możliwości (92 proc. ankietowanych twierdzi, że światłowód jest najlepszym rodzajem połączenia z Internetem).





Najważniejsze wnioski z raportu "Włączenie cyfrowe" / Foto: Fiberhost



Wśród powodów braku inwestycji w łącze światłowodowe głównie przewija się wątek wystarczających parametrów obecnego łącza (35 proc.) czy obawy o wysokie koszty (25 proc.). Poza tym przeszkodą bywa też brak rozeznania na rynku ofert (14 proc.), obecne długoterminowe zobowiązanie na innego typu łącze (4 proc.) czy brak zgody właściciela wynajmowanego lokalu, na wprowadzenie infrastruktury do domu (2 proc.). Nawet jeśli obecnie nie czujemy potrzeby zmiany łącza na FTTH, to najbardziej przyszłościowa metoda na dostęp do sieci, a przy tym zdecydowanie najwydajniejsza energetycznie. Jeśli planujemy w najbliższej przyszłości korzystać z lepszej jakości usług lub zupełnie nowych rozwiązań, a tym bardziej mając kilka osób w gospodarstwie domowym i sporo sprzętów, to naprawdę dobry wybór.



Maksymalne transfery uzyskiwane na światłowodach są o wiele większe niż na miedzianych przewodach / Foto: własne



Wykluczenie cyfrowe zmniejsza się, a dzięki dofinansowaniom światłowody docierają też do wsi i małych miasteczek

Podczas spotkania dla dziennikarzy w siedzibie firmy pod Poznaniem, przedstawiciele firmy i sama prezeska zarządu stwierdzili podpierając się raportem, że stopień cyfrowego wykluczenia systematycznie maleje. W 2017 roku było to 18 proc. Polaków, a w 2021 roku już zaledwie 8 proc. (w tej negatywnej kategorii zdecydowanie przodują seniorzy). Przy czym w większości chodzi o mieszkańców wsi (64 proc. z tej grupy). Niestety w tych rejonach inwestycje w rozbudowę wydajnej infrastruktury są najmniej opłacalne, ale wciąż są prowadzone dzięki dofinansowaniom takim jak chociażby Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w którym bierze udział Fiberhost. Wraz z unijnymi funduszami, pokrycie kraju sieciami światłowodowymi powinno dalej rosnąć w szybkim tempie.





Sytuacja w Polsce wciąż się poprawia, ale jesteśmy poniżej europejskiej średniej / Foto: Fiberhost



Podczas spotkania dla dziennikarzy w siedzibie firmy pod Poznaniem, przedstawiciele firmy i sama prezeska zarządu stwierdzili podpierając się raportem, że stopień cyfrowego wykluczenia systematycznie maleje. W 2017 roku było to 18 proc. Polaków, a w 2021 roku już zaledwie 8 proc. (w tej negatywnej kategorii zdecydowanie przodują seniorzy). Przy czym w większości chodzi o mieszkańców wsi (64 proc. z tej grupy). Niestety w tych rejonach inwestycje w rozbudowę wydajnej infrastruktury są najmniej opłacalne, ale wciąż są prowadzone dzięki dofinansowaniom takim jak chociażby Program Operacyjny Polska Cyfrowa, w którym bierze udział Fiberhost. Wraz z unijnymi funduszami, pokrycie kraju sieciami światłowodowymi powinno dalej rosnąć w szybkim tempie.

Źródło i foto: Fiberhost / własne

