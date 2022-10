Mark Zuckerberg zmusza swoich pracowników do spotkań w VR

Nawet jeśli nie mają oni specjalnych zestawów.

Mark Zuckerberg miał naciskać na zespoły w Meta, aby organizowały i uczestniczyły w spotkaniach odbywających się w wirtualnej rzeczywistości. Wszystko to nawet wtedy, kiedy wielu pracowników nie posiadało specjalnych zestawów VR umożliwiających dołączenie do spotkania.Pomimo tego, szef Facebooka bardzo- miejsce, w którym ludzie mogą spotykać się jako avatary w wirtualnych przestrzeniach roboczych. Aby uzyskać do nich dostęp, pracownicy Facebooka muszą posiadać zestaw Meta Quest 2.Anonimowe źródło, które udzieliło wypowiedzi serwisowi The Times wskazało patologiczną sytuację, w której pracownicy Meta musieli w pośpiechu kupować zestawy do wirtualnej rzeczywistości. Tak, aby ich menedżerowie nie zorientowali się, że nie posiadają oni stosownego sprzętu umożliwiającego uczestniczenie w spotkaniach.

fot. Meta

W sierpniu tego roku- z 299 do 399 dolarów. Wiadomo również, że jeszcze na przestrzeni tego miesiąca amerykańska firma pokaże zupełnie nowy zestaw, który będzie wstępem do większych planów firmy dotyczących wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.Rzecznik Meta, Andy Stone przekazał, że jego zdaniem metaverse to przyszłość “informatyki” oraz generalnie nowych technologii. Niektórzy pracownicy Meta w wypowiedziach dla The Times wskazywali na to, że wewnętrznie rozwój metaverse określany jest jako “make Mark happy”, co tylko pokazuje, jak sceptycznie inżynierowie podchodzą do tego konceptu.Skoro sami pracownicy Facebooka nie za bardzo chcą korzystać z metaverse oraz VR, to jak oczekują oni, że będą to robić użytkownicy? To pytanie, które warto sobie zadać i zobaczyć, co wyniknie z niego w przyszłości. Na ten moment Mark Zuckerberg idzie w zaparte ze swoją wizją na metaverse.Poczekamy, zobaczymy.Źródło: NYT / fot. Unsplash.com