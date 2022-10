Kobieta przekazała kochankowi z Instagrama 150 tys. złotych, by mógł wrócić na Ziemię

Oszustwo na… kosmonautę?

Mówi się, że miłość nie zna granic. Mówi się, że miłość jest ślepa. Najwyraźniej powinno się też mówić, że miłość przyćmiewa umysł. Pewna kobieta przekazała oszustowi 4,4 miliony jenów (około 150 tysięcy złotych) oszustowi, ponieważ uwierzyła, że jest kosmonautą, który potrzebuje pieniędzy na powrót z ISS do domu.Główną bohaterką niniejszej historii jest pewna kobieta z Japonii, która zakochała się w mężczyźnie poznanym w platformie Instagram . Mężczyzna ten twierdził, że jest rosyjskim kosmonautą przebywającym na). Jak donosi japoński serwis informacyjny, w trakcie długodystansowego związku oszust przekonał ją, że nie może wrócić do domu, ponieważ nie stać go na bilet powrotny na Ziemię.Romans rozpoczął się na Instagramie 28 czerwca. Oczywiście, tak jak wielu innych oszustów, tak i ten zaplątany w tę sprawę jako pierwszy powiedział magiczne słowa Kocham Cię. Przekonał także swoją „partnerkę”, że gdy wróci na Ziemię chciałby się z nią ożenić. Gdyby tylko miał pieniądze, które umożliwiłyby mu powrót…, pisał swojej ofierze.Niestety, kobieta zgodziła się wysłać fałszywemu kosmonaucie pieniądze na kosztowną podróż. Między 19 sierpnia a 5 września wykonała na jego konto bankowe aż pięć przelewów o łącznej sumie 4,4 miliona jenów (150 tysięcy złotych). Dopiero potem, gdy mężczyzna wciąż prosił o pieniądze, nabrała podejrzeń i zadzwoniła na policję.

„Nie mogę tego zrozumieć, ale powiedziałem to już 1000 razy i wciąż to powtarzam. Kocham Cię.”

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. | Źródło: NASA

Ofiara oszustwa była święcie przekonana o szczerości oszusta, ponieważ ten często zamieszczał na swoim profilu na Instagramie zdjęciami z orbity i regularnie wspominał o. Cóż, zapomniała jednak o kilku ważnych kwestiach, które zdradzały, że wcale nie ma do czynienia z astronautą.Po pierwsze, oszust twierdził, że odzywał się do kobiety rzadko i nieregularnie ze względu na slaby zasięg komórkowy na ISS. ISS nie tylko nie dość, że nie ma dostępu do sieci komórkowej, to astronauci i kosmonauci przebywający na pokładzie stacji mogą się komunikować z Ziemią przez kontrolowane naziemnie satelity agencji kosmicznych.Po drugie, powszechnie wiadomo, że astronauci i kosmonauci stacjonujący na OSS są wysyłani są tam przez swoje kraje na koszt rządu. Oczywiście, ostatnio w loty te zaangażowane są prywatne przedsiębiorstwa, ale wciąż finansowane są one z publicznych pieniędzy.Jak dotychczas nie poinformowano, czy udało się ustalić tożsamość sprawcy i miejsce, z którego dokonał oszustwa. Nie wiadomo też, czy już dokonano też jego aresztowania.Źródło: Yomiuri Shimbun , fot. tyt. NASA