Jak wyrejestrować odbiornik RTV online oraz jak go zarejestrować?

Zrób to wygodnie.

Polski rząd chce coraz bardziej poprawiać ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego, która od lat jest mówiąc delikatnie mizerna. Zwiększone wydatki budżetowe rodzą konieczność szukania pieniędzy dosłownie wszędzie. Z początkiem sierpnia tego roku Poczta Polska stwierdziła, że Polacy powinni opłacać abonament RTV także za swoje radia samochodowe . Komunikat odebrany przez niektórych jako żart lub dezinformację okazał się prawdą , a pierwsi kierowcy otrzymali już wezwania do zapłaty daniny.Chcesz zgłosić swój odbiornik radiowo-telewizyjny i płacić abonament RTV? A może pragniesz wyrejestrować odbiornik, którego już nie masz? Podpowiem Ci, jak to zrobić online.Zarejestrowanie odbiornika przez internet nie jest trudna. Zmiana liczby odbiorników, zmiana danych adresowych i aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego online na stronie internetowej Poczty Polskiej.Rejestracja odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego odbywa się za pośrednictwem tego formularza. To właśnie w nim wpiszesz swoje dane adresowe, liczbę odbiorników TV i odbiorników radiowych.

"W terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza na adres korespondencyjny, wskazany w "Zgłoszeniu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - zostanie przesłana korespondencja zawierająca w/w formularz (kopia i oryginał) oraz kopertą zwrotną"

Jak wyrejestrować odbiornik RTV na poczcie przez internet?

Abonament RTV - wysokość

Wysokość abonamentu radiowego w 2022 roku za 1 miesiąc to 7,50 złotych

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2022 roku za 1 miesiąc to 24,50 złotych

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

osoby, które ukończyły 75 rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Co za niepłacenie abonamentu RTV?

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuSwoją drogą, na stronach Poczty Polskiej wszędzie widnieje słowo "ilość" w odniesieniu do odbiorników. Smutne, że instytucja państwowa opłacana z kieszeni podatników za nic ma język ojczysty Polaków. Przypominam: jeśli co jest policzalne, właściwym słowem jest "liczba".- czytamy.Kopię takiego formularza należy podpisać, umieścić w kopercie zwrotnej i odesłać nadawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jak sami widzicie, cyfryzacja procesu zgłoszenia jest tylko częściowa.Potem jeszcze zostaje odebrać "Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych". Przyjdzie pocztą w terminie 7 dni od dnia otrzymania Waszej korespondencji. Uf.Po zarejestrowaniu zostanie Wam nadany numer identyfikacyjny, potrzebny do wypełnienia formularza zmiany danych oraz zmiany liczby odbiorników lub ich wyrejestrowania.Do wyrejestrowania odbiornika musisz przygotować numer identyfikacyjny, czyli numer nadany przy okazji rejestracji odbiornika RTV. Jeśli już go przygotowałeś, musisz uzupełnić ten formularz o swoje nazwisko, imię, adres domowy oraz adres e-mail.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuPo wysłaniu formularza pozostaje Ci czekać na dokumenty nadesłane przez Pocztę Polską tradycyjną pocztą i cieszyć się mniejszymi comiesięcznymi opłatami.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła w połowie 2021 roku następujące stawki abonamentu RTV na 2022 rok:Zniżki czekają na osoby opłacające daninę z góry po tym terminie na kilka miesięcy z góry.Wysokość abonamentu radiowego w 2022 roku płatnego z góry:za dwa miesiąceza trzy miesiąceza sześć miesięcyza rok kalendarzowyWysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2022 roku płatnego z góry:za dwa miesiąceza trzy miesiąceza sześć miesięcyza rok kalendarzowyPolacy każdego miesiąca płacą coraz więcej podatków i innych opłat. | Źródło: Canva ProUprawnieni do zwolnienia z opłat abonamentowych są m.in.:Pełna lista zwolnionych osób znajduje się w tym szczegółowym i udostępnionym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji pliku.Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.Kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2022 roku wynosi 735 złotych. Państwo może ją ściągnąć nawet za kilka lat wstecz.Źródło: mat. własny