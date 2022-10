Polski rząd udostępnił poradnik kryzysowy na czas wojny

Lektura obowiązkowa.

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Co zrobić w razie wybuchu bomby atomowej?

Co zrobić widząc żołnierzy wroga?

Niespecjalnie chciałbym wywołać panikę niniejszym wpisem, ale jeśli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa publikuje w sieci poradnik na czas kryzysu i wojny, to myślę, że warto się z nim zapoznać. Polski rząd zupełnie słusznie tłumaczy, że umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest szalenie ważnym elementem budowy społeczeństwa oraz wszelako pojmowalną odporność państwa.Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny składa się łącznie z 36 stron, podzielonych na dwa działy - "Kryzys i wojna" oraz "Działania w czasie zagrożenia". Polacy dowiedzą się z niego między innymi tego, jak nie dać się zmanipulować dezinformacji, jak dbać o innych w sytuacjach zagrożenia czy też stworzyć własny zestaw ewakuacyjny.RCB podaje na przykład, że każdy z domowników powinien mieć oddzielny, gotowy do zarzucenia na ramię plecak ewakuacyjny. Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Między innymi radio na baterie i baterie, latarka, sztućce, dokumenty, kurtka przeciwdeszczowa, śpiwór, apteczka, gwizdek, otwieracz do puszek, posiłki na dwa dni, mydło, butelka filtrująca i garść innych, widocznych na stronie 12. podręcznika.Podręcznik odpowiada nawet na takie pytanie, poruszając go od strony 22. w dziale poświęconym CBRN, czyli broni masowego rażenia, zawierającej substancje chemiczne (C), biologiczne (B), radiologiczne (R) i jądrowe (N). Spektrum efektów ich działania jest szerokie i w większości przypadków grozi śmiercią. Co zatem zrobić w razie kontaktu z niebezpieczną substancją? Wymienia się tu konieczność opuszczenia skażonego obszaru, poruszanie w kierunku odwrotnym do wiatru, pozbycie się zanieczyszczonych ubrań i umycie pod prysznicem oraz uszczelnianie okien w razie zagrożenia chemicznego.Zachować spokój. Przede wszystkim. Na stronie 28. poradnika widać wiele świetnych i prostych instrukcji, które zrozumie absolutnie każdy cywil. Nie narażaj się na niepotrzebny kontakt, nie przyglądaj sprzętowi wojskowemu, a już na pewno go nie nagrywaj, zachowuj się w sposób przewidywalny i... nie trzymaj rąk w kieszeni. W razie wylegitymowania, okaż dokumenty. Porad jest oczywiście znacznie więcej.Ilustracją dla Poradnika jest trzeci odcinek "Akademii Bezpieczeństwa RCB", który został przygotowany we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego PSP oraz ekspertem ds. bezpieczeństwa, byłym żołnierzem jednostki GROM. Obejrzycie go poniżejRządowe Centrum Bezpieczeństwa udostępniło poradnik również w postaci prezentacji, którą można wyświetlić na przykład w szkole.Byłoby świetnie gdybyście wszyscy go przeczytali i zapamiętali zawarte w nim porady, a jeszcze lepiej, gdybyśmy nigdy nie musieli się do nich stosować.Źródło: RCB