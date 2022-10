Budynek Samsunga uszkodzony przez rosyjski atak rakietowy w Kijowie

Additional Russian missile strike in the center of Kyiv pic.twitter.com/1gcxe75NoF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 10, 2022

Dzisiejszy atak rosyjskich rakiet na Kijów odbił się szerokim echem w mediach. Świadkowie relacjonujący wydarzenia w stolicy Ukrainy donoszą, że uszkodzony został m. in. budynek biurowy, gdzie koreański Samsung zajmuje kilka pięter.Zdjęcia i filmy, które trafiły do mediów społecznościowych pokazują skalę zniszczeń. Przeszklony budynek z logo Samsunga na górze spowity jest w dymie, ucierpiały przede wszystkim dolne kondygnacje biurowca.Jak donosi Asia Times , przedstawiciel Samsunga w Seulu potwierdził, że nie odnotowano żadnych ofiar wśród pracowników Samsunga. Koncern zajmuje "tylko trzy do czterech pięter wieżowca" i prowadzona jest tam działalność badawczo-rozwojowa oraz sprzedażowa.Według doniesień, pocisk uderzył około 150 metrów od budynku. Nie wiadomo, czy obiekt był celem ataku.Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poście na Telegramie, że w dzisiejszym ataku rakietowym ucierpiały obiekty energetyczne w Kijowie, Lwowie i czterech innych miastach. Poniedziałkowy ostrzał ma tragiczny bilans - zginęło co najmniej 11 osób.Źródło: Asia Times