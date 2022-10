Nie, Lufthansa nie zakazuje AirTagów w bagażu, ale…

W sieci pojawiło się zamieszanie.

Zaledwie wczoraj Maksym, iż Lufthansa zakazała przewożenia w bagażu lokalizatorów Apple AirTag. Wszystko to w związku z masowym zgłaszaniem przez pasażerów zaginionego bagażu oraz prośbami o odnalezienie walizek przez przewoźnika. Okazuje się jednak, że niemieckie linie lotnicze wcale nie zakazują korzystania z AirTagów.W całej sytuacji chodzi o interpretację przepisów dotyczących baterii znajdujących się w opisywanym akcesorium od Apple.Airwaysmag donosi, iż Lufthansa wcale nie zakazała wykorzystania AirTagów w bagażu podręcznym oraz rejestrowanym - przewoźnik miał odpowiedzieć redakcji, iż w całej sytuacji chodzi jedynie o stosowanie się do wytycznych ICAO. Zakaz nie ma nic wspólnego z Lufthansą ani żadną inną linią lotniczą.

fot. Unsplash.com

Chris Smith z Airwaysmag przytacza nawet historię swojego znajomego kapitana, którego lot został opóźniony przez jednego z pasażerów, który poinformował, iż widzi, że w samolocie nie ma jego bagażu. Wszystko to oczywiście dzięki wykorzystaniu lokalizatora od Apple. Lot, który miał odlecieć planowo, według rozkładu, został opóźniony przez opisywaną sytuację.O co więc tu chodzi? O nic innego, jak o małe baterie, które znajdują się w Apple AirTag. Organizacja IATA zakazuje umieszczania sprzętów elektronicznych oraz tych wykorzystujących akumulatory litowo-jonowe w bagażu nadawanym - jeśli są one włączone. Nawet najmniejsza bateria może spowodować pożar pod pokładem, którego nie będzie dało się ugasić. Nie muszę Wam pisać, jak duże może być to niebezpieczeństwo podczas lotu.W przeszłości kilka marek eksperymentowało między innymi ze specjalnymi walizkami, które były wyposażone w baterie - po jakimś czasie firmy rezygnowały jednak z produkcji w obawie o bezpieczeństwo. W ostatnim czasie linia lotnicza Qantas zaprezentowała Q Tag Bag, czyli specjalny dodatek do bagażu, który pozwala na lokalizację bagażu w ramach podróżowania wspomnianą linią.Czy AirTagi od Apple faktycznie czeka mało świetlana przyszłość w świecie lotnictwa? Tego jeszcze nie wiadomo. Na pewno można spodziewać się zwrócenia większej uwagi na te sprzęty podczas standardowej kontroli bezpieczeństwa.Źródło: Airwaysmag / fot. Unsplash.com