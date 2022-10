Płonie Most Krymski. Nagrania i zdjęcia budzą entuzjazm internautów

Kluczowy most Rosjan płonie.

Pożar Mostu Krymskiego - filmy i zdjęcia

Most Krymski w ogniu. Oficjalna wersja: eksplozja cysterny kolejowej. pic.twitter.com/GHajwceyZQ — Mariusz Cielma (@MariuszCielma) October 8, 2022

Ранок на кримському мосту.

Горять цистерни з пальним.

Також зруйновано частину дорожнього полотна!

Все буде Україна! pic.twitter.com/24FE1Ug3Yt — UkrArmyBlog (@UkrArmyBlog) October 8, 2022

Another video of damage to the bridge from this morning. https://t.co/0MEUA1VBXC pic.twitter.com/cgQtCwJqeC — Rob Lee (@RALee85) October 8, 2022

"Krym, most, początek. Wszystko, co nielegalne musi zostać zniszczone, wszystko skradzione musi zostać zwrócone Ukrainie, co zajęte przez Rosję musi zostać odzyskane"

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022



Co ważne, na nagraniach i zdjęciach widać fragment drugiej, niższej, drogowej nitkę mostu. Jest zniszczona i leży w wodzie, co czyni most w tym fragmencie nieprzejezdnym dla transportu kołowego.

Internet kocham za to, że przeglądając go regularnie o wszystkich wydarzeniach dowiaduję się znacznie szybciej niż z radio czy telewizji. Co więcej, w sieci mam dostęp do gigantycznej ilości materiałów, które z różnych powodów nie trafiają na antenę kanałów telewizyjnych i radiowych. Od dzisiejszego wczesnego poranka płonie Most Krymski zbudowany nad Cieśniną Kerczeńską i łączący okupowany przez Rosję Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim. Sieć obiegły już liczne zdjęcia i filmy dokumentujące to zajście.ku uciesze Ukraińców oraz wszystkich osób wspierających to państwo w jego wojnie obronnej przeciwko Federacji Rosyjskiej. Na zbudowanym przez Rosję moście wstrzymano ruch pojazdów. Władze rosyjskie twierdzą, że przyczyną pożaru była eksplozja cysterny kolejowej, która miała miejsce w sobotę około godziny 6 rano.Poniższy film przedstawia moment eksplozji na Moście Krymskim.Siły powietrzne armii ukraińskiej szybko potwierdziły pożar cystern z paliwem oraz to, że część mostu nie nadaje się do dalszej eksploatacji.Nie wiadomo, czy wybuch nie był skutkiem sabotażu. Trudno jest jednak spodziewać się, aby wybuch mający miejsce na kluczowej dla Rosjan przeprawie miał być dziełem przypadku.- napisał na Twitterze Mychajło Podolak, doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.Źródło: Twitter