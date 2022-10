Polski rząd chce blokować strony z pornografią

Wszystko dla dobra młodzieży.

Rodzina jest podstawą polskiego społeczeństwa, a liczne badania pokazują, że dostęp dzieci do pornografii to coraz poważniejszy problem. W związku z pojawiającymi się inicjatywami społecznymi mającymi chronić dzieci poproszę radę ds. rodziny o opinię i spotkanie w poniedziałek. https://t.co/pcFpA4wj9I — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 11, 2019

O tym, że polski rząd chce ograniczyć internautom dostęp do pornografii słyszę co najmniej od 2014 roku . Temat wrócił do łask w 2016 roku , niedługo po tym, jak do władzy doszła partia Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy to pomysł zakładał, że pełnoletni użytkownik chcący wejść na stronę pornograficzną będzie najpierw musiał złożyć specjalny wniosek do swojego operatora. Po raz ostatni wzmianki o tej propozycji pojawiały się w 2019 roku , kiedy to gorącym orędownikiem pornocenzury był Mateusz Morawiecki. Teraz jego zapowiedzi mają się materializować... albo to tylko element kampanii wyborczej.Po trzech latach z sejmowej zamrażarki wyjęto projekt ustawy mający chronić dzieci przed pornografią w sieci. Zaprezentowało go Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które chce, aby nowe przepisy umożliwiły blokadę stron z "nieodpowiednimi treściami". Jak się dowiedzieliśmy, nie będą to wyłącznie treści pornograficzne. Jakie jeszcze? Pole do popisu jest szerokie.- mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na konferencji prasowej w Warszawie. Twierdziła, że blokady będą obowiązkiem nałożonym na operatorów telekomunikacyjnych. Na szczęście ma to być rozwiązanie w postaci dobrowolnych narzędzi dla rodziców.- głosi komunikat na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.- mówiła Maląg.- dodał Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM.Cieszyński uważa, że odpowiedzialność za stworzenie narzędzi powinna leżeć po stronie dostawców, bo to oni powinni brać na siebie konsekwencje korzystania z ich usług (!). To dość niebezpieczne stwierdzenie - wystarczy zastanowić się nad spektrum nielegalnych działań wykonywanych za pośrednictwem internetu. Czy za oszustwa na OLX odpowiedzialność również powinien ponosić operator? Odpowiedzcie sobie sami.- tłumaczy działanie systemu Cieszyński.- dodał.Dostawcy internetu mają zostać zobowiązani do:Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK Wojciech Pawlak informuje, że dzieci treści pornograficzne przeglądają przede wszystkim na swoich smartfonach. Twierdzi, że robią to często, a skala zjawiska jest duża. Jednocześnie jego zdaniem nie zwracają na to uwagi ani szkoła, ani rodzice.Źródło: Gov.pl