Rosjanie wywiesili kalesony na lufie BMP. Mieli ważny powód

Kreatywnie, nie ma co.

Kalesony na lufie BMP

Сдача в плен вместе с бмп



Правильный ход, ждем следующих pic.twitter.com/DS19ydGN6x — IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 5, 2022

Rosjanie chcący się poddać mogą zadzwonić na specjalną infolinię

"Lepiej poddać się i trafić do ukraińskiej niewoli niż dać się zabić z naszej broni"

Dowódca batalionu, Rusłan Andrijko, nie bagatelizował mówiąc, że jego batalion z bataliony piechoty powoli przekształca się w batalion zmechanizowany dzięki "uprzejmości wojsk rosyjskich". Rosyjscy najeźdźcy masowo poddają się na Ukrainie, przekazując w ręce ukraińskiej armii cenny sprzęt wojskowy, w tym czołgi, haubice i wozy bojowe. Dwa nowe nagrania ze wschodniej Ukrainy pokazują, w jak nietypowy sposób w ukraińską niewolę oddała się załoga jednego z bojowych wozów piechoty należących do Federacji Rosyjskiej.Twitter, podobnie jak z resztą Telegram, jest skarbnicą nie publikowanych powszechnie w mediach materiałów wideo pochodzących z ogarniętej wojną Ukrainy. Na tych opublikowanych w sieci 5 października widać rosyjski wóz, jadący w kierunku pozycji ukraińskich ze zwisającym z lufy białym materiałem - symbolem sygnalizującym kapitulację. Jak bardzo zaskoczeni byli Ukraińcy, gdy dostrzegli z bliska, że z lufy zwisają... kalesony jednego z żołnierzy.Niektórzy internauci poddają w wątpliwość prawdziwość nagrania ze względu na niezbyt gwałtowną reakcję Ukraińców na nadjeżdżający BMP. Jak informują autorzy nagrania, poddanie się zostało ustalone chwilę wcześniej.Dalszą część nagrania można obejrzeć poniżej.Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu podaje, że od 21 września tego roku oraz dnia ogłoszenia częściowej mobilizacji w Rosji, Ukraińcy otrzymali ponad 2 tysiące telefonów od rosyjskich wojaków, chcących oddać się w niewolę. Ukraińska infolinia dla rosyjskich żołnierzy działa w ramach projektu o nazwie. Każdy żołnierz może skontaktować się z "konsultantem", w celu bezpiecznego poddania się i trafienia do niewoli ukraińskich sił zbrojnych, na humanitarnych warunkach.Niewola jest z pewnością lepsza niż śmierć, przynajmniej w odniesieniu do pojmanych żołnierzy rosyjskich. To dla wielu młodych Rosjan na froncie jedyny sposób na ocalenie swojego zdrowia i życia.– mówił Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.Źródło: Twitter