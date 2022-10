Telewizja Polska uruchomiła nowy portal dla młodzieży SwipeTo.pl

Jak Ci się podoba?



Telewizja Polska coraz intensywniej próbuje docierać ze swoim przekazem do młodzieży. W lipcu ubiegłego roku po raz pierwszy usłyszeliśmy o młodzieżowym kanale SwipeTo, nad którym prace trwały dwa lata.



Zobacz również: Na YouTube ruszył kanał z ciekawymi wykładami naukowymi dla młodzieży



SwipeTo.pl - nowy portal młodzieżowy TVP

Informacje na temat serwisu SwipeTo.pl pojawiły się w sieci jeszcze w 2021 roku, kiedy to TVP wykupiła jego znak towarowy. Wtedy nie było wiadomym, czego konkretnie dotyczy nazwa. Teraz wiemy już, że chodzi o stronę internetową dla osób w wieku 17-29 lat. Jednym słowem: chodzi o młodzież i "młodzież starszą". ;)







Redakcja SwipeTo.pl składa się podobno z aż 30 osób oraz współpracujących z nią influencerów i podcasterów. Szefem portalu SwipeTo.pl jest Bartłomiej Jakubowski. Biuro prasowe TVP komunikuje, że w serwisie publikowane będą treści dla pokolenia Z (osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem) oraz Y (millennialsów, urodzonych w latach 1980-2000), koncentrujące się wokół tematów o charakterze popkulturowym, takich jak: muzyka, sport, gaming, zdrowie psychiczne, film i serial, moda oraz nowe technologie.



Telewizja Polska coraz intensywniej próbuje docierać ze swoim przekazem do młodzieży. W lipcu ubiegłego roku po raz pierwszy usłyszeliśmy o młodzieżowym kanale TVP Teen . Z końcem sierpnia tego roku dowiedzieliśmy się, że będzie to projekt wyłącznie internetowy, a nie kanał telewizyjny. To jednak nie wszystko, co TVP chce zaoferować polskim nastolatkom. W środę, 5 października 2022 roku, wystartował portal młodzieżowy o niezbyt polskobrzmiącej nazwie, nad którym prace trwały dwa lata.Informacje na temat serwisu SwipeTo.pl pojawiły się w sieci jeszcze w 2021 roku, kiedy to TVP wykupiła jego znak towarowy. Wtedy nie było wiadomym, czego konkretnie dotyczy nazwa. Teraz wiemy już, że chodzi o stronę internetową dla osób w wieku 17-29 lat. Jednym słowem: chodzi o młodzież i "młodzież starszą". ;)Redakcja SwipeTo.pl składa się podobno zoraz współpracujących z nią influencerów i podcasterów. Szefem portalujest. Biuro prasowe TVP komunikuje, że w serwisie publikowane będą treści dla(osoby urodzone pomiędzy 1995 a 2012 rokiem) oraz(millennialsów, urodzonych w latach 1980-2000), koncentrujące się wokół tematów o charakterze popkulturowym, takich jak: muzyka, sport, gaming, zdrowie psychiczne, film i serial, moda oraz nowe technologie.