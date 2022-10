Google usunęło 6 miliardów linków do pirackich treści. Chomikuj.pl w czołówce

Polska jednym z centrów światowego piractwa.

Pomimo upływu lat piractwo internetowe wciąż ma się znakomicie. Podczas gdy mogło by się wydawać, że platformy udostępniające w kuszących cenach filmy i wideo na żądanie, darmowe gry, czy też oferujące sensownie wycenione abonamenty, dające dostęp do pokaźnej biblioteki tychże, zupełnie wyparły nielegalne treści, Google wciąż ma ręce pełne roboty. Internetowy gigant regularnie publikuje dane dotyczące usuwanych z wyszukiwarki internetowej linków, prowadzących do pirackiej zawartości. Liczby robią wrażenie.Firma z siedzibą w Mountain View regularnie otrzymuje wezwania do usunięcia ze swojego indeksu wyszukiwania linków prowadzących do treści naruszających prawa autorskie. Google uwzględnia żądania po dokładnym sprawdzeniu ich zasadności. Do tej pory, na przestrzeni zaledwie 10 lat, usunięto dokładnie. Liczba ta rośnie każdego dnia.

"Forma zgłoszenia określona w formularzu internetowym jest zgodna z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i zapewnia prosty oraz skuteczny mechanizm dla właścicieli praw autorskich z krajów/regionów na całym świecie"

Google nie usuwa treści z własnej inicjatywy

"Proces usuwania treści z wyników wyszukiwania rozpoczyna właściciel praw autorskich, który uzna, że adres URL kieruje do materiałów naruszających te prawa. W takim przypadku przesyła nam żądanie usunięcia treści przypuszczalnie naruszających te prawa. Po otrzymaniu prawidłowego żądania usunięcia treści nasze zespoły dokładnie sprawdzają, czy jest ono kompletne i spełnia wszystkie wymagania. Jeśli żądanie jest kompletne i spełnia wszystkie wymagania, usuwamy adres URL z wyników wyszukiwania"

Statystyki dotyczące usuniętych przez Google odnośników. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu- czytamy na dedykowanej stronie Google, dotyczącej usuwania treści w związku z naruszeniem praw autorskich.Pośród wszystkich adresów URL wskazano ażnajwyższego poziomu. Zgłoszeń dokonały łączniezgłaszające w imieniu. Jesteście zapewne ciekawi tego, które organizacje najczęściej ubiegały się o usuwanie treści w Google. Przedstawiciele Google informują także i o tym.Rivendell, BPI (British Recorded Music Industry) Ltd, MG Premium Ltd., Remove Your Media LLC, APDIF - Mexico oraz APDIF do Brasil odpowiadały za największą liczbę zgłoszeń.Podmioty odpowiadające za największą liczbę zgłoszeń dotyczących usunięcia linków w Google. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuAutomatycznie nasuwa się pytanie co do tego, do których domen najczęściej zgłaszano pretensje. Otóż najwięcej spośród usuniętych odnośników prowadziło do 4shared.com, mp3toys.xyz, rapidgator.net, chomikuj.pl, uploaded.net oraz new-rutor.org. Jak widzicie w zestawieniu jest przedstawiciel z Polski.Do tych stron najczęściej prowadziły usuwane przez Google odnośniki. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu- czytamy.Google podaje, że trwają dyskusje z podmiotami na całym świecie na temat tego, jak najlepiej walczyć z piractwem internetowym i łączyć użytkowników z legalnymi treściami.Źródło: Google