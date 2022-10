Wołodymyr Zełenski krytykuje Elona Muska i jego plan pokojowy dotyczący Ukrainy

Odniesienie do planu pokojowego Elona Muska.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiada Muskowi

"Którego Elona Muska wolicie:

Tego, który wspiera Ukrainę

Tego, który wspiera Rosję"

"Elon Musk proponuje rozbiór Ukrainy i pójście na ustępstwa z Rosją. Nie wiem, czy to Rosjanie wdarli się na jego Twittera czy naprawdę tak myśli. Tak czy inaczej jest to skandaliczny wpis, który należy masowo potępić"

Nie trzeba było długo czekać na reakcje władz Ukrainy na dość... kontrowersyjny plan pokojowy Elona Muska , dotyczący zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przypominam, że wczoraj w godzinach wieczornych czasu polskiego, znany amerykański miliarder i wizjoner, CEO SpaceX i Tesla, rozpętał na Twitterze burzę, prezentując swóji pytając przy tym o zdanie internautów. Szybko odpisał mu sam Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.Wołodymyr Zełenski był ewidentnie jedną z osób zgorszonych sondami Elona Muska. Musk pytał w nich internautów m.in. o to, czy Ukraina powinna oddać Krym Rosji i zachować neutralność oraz czy ludność zamieszkująca Krym i Donbas powinna decydować o przynależności tych regionów do Federacji Rosyjskiej. Prezydent Ukrainy zapytał w sondzie do swojego tweeta:Wyniki ankiety są dość łatwe do przewidzenia. Zagłosowało w niej, przy czym ażopowiedziało się za wsparciem dla Ukrainy. Nie o wynik sondy tu chodzi, jednak sugestię, że Elon Musk swoimi tweetami wyrażał chęć do oddania Rosji części Ukrainy tylko po to, aby zakończyć konflikt. Straszył przy tym ryzykiem wystąpienia wojny nuklearnej.– wtórowała poniekąd Alina Makarczuk, dwujęzyczna dziennikarka Radio Eska oraz TVN24, autorka książki o Ołenie Zeleńskiej.Powyższe komentarze doskonale pokazują, co myślą Ukraińcy na temat Elona Muska mieszającego się w politykę. Dlaczego Musk uznał, że osoba z jego zasięgami (107,7 miliona obserwujących profil na Twitterze) powinna wypowiadać się w taki sposób w tak delikatnej sprawie? Trudno powiedzieć.Źródło: Twitter