Facebook to siedlisko spoilerów i mam już tego dość

Czy ta platforma kiedykolwiek pozwoli je ukrywać?



Z reguły, gdy budzę się rano, jeszcze przed wyjściem z łóżka sięgam po telefon i przeglądam media społecznościowe, agregatory wiadomości takie jak Reddit, a także moją skrzynkę e-mail. Taki już mam nawyk i tyle. Jeszcze jakiś czas temu do aplikacji, w których o tej porze dnia regularnie spędzałam czas, należała aplikacja Facebooka. Należała, bo od dłuższego czasu przed otwarciem jej mam przeczucie graniczące z pewnością, że to, co w niej zobaczę kompletnie zepsuje mi dzień.



Co takiego sprawia, że Facebook budzie we mnie strach? Że już na samą myśl o nim czuję irytację? Spoilery, całe mnóstwo spoilerów? Na Facebooku jest ich pełno i nic nie zwiastuje, by miało się to zmienić. Jasne, jest ich pełno w całym Internecie, ale w przeciwieństwie do Facebooka wiele serwisów oddaje w ręce użytkowników narzędzia, które umożliwiają ich ukrywanie. Czy i Facebook w końcu zacznie to robić? Mam nadzieję, albowiem obcowanie z nim staje się coraz bardziej męczące.



Problem spoilerów

Niestety, w związku z charakterem mojej pracy raz na jakiś czas na Facebooka muszę zaglądać. Ba, chcę na niego zaglądać i przewijać jego news feed, bo czasem trafiam tam na posty, które są dla mnie ciekawe. Gdy już jednak go otwieram, muszę powstrzymywać się przed powracaniem do nawyku przeglądania news feedu, a szczególnie mocno muszę się tego trzymać w poniedziałki. Właśnie co poniedziałek swoją premierę ma bowiem nowy odcinek serialu House of Dragon, posty na temat którego Facebook regularnie mi proponuje. Niestety bardzo często są to posty ze… spoilerami.







Nie zawsze oglądam seriale regularnie. Czasem czekam, aż nazbiera mi się kilka odcinków do obejrzenia, by pochłonąć je wszystkie za jednym razem, co jest dla mnie przyjemniejsze. Oczywiście, jest to dla mnie przyjemniejsze, o ile nikt w sieci nie zdradza mi regularnie szczegółów z fabuły odcinków, których nie widziałam – czy to w postaci memów czy innej. Im jednak serial popularniejszy, im bardziej jest „na czasie”, im głośniej jest o nim w sieci, tym łatwiej trafić na spoilery na jego temat.



House of Dragon, czyli Ród Smoka, to niestety jeden z takich seriali, na temat których w Internecie dyskutuje się bardzo głośno, i to co premierę każdego odcinka. Dlatego nie ma mowy, bym odłożyła jego odcinki na później i obejrzała je zbiorowo. To powiedziawszy, moment premiery nowego odcinka tego serialu i moment, w którym ten nowy odcinek mogę obejrzeć, dzieli długie okienko czasowe – okienko, za sprawą którego już z samego rana jestem narażona na spoilery. Wynika ono z faktu, że premiera ta ma miejsce nie w poniedziałek po południu, czyli wtedy, kiedy kończę pracę, a o 3 w nocy czasu polskiego. Oczywiście ma to związek ze strefą czasową, w jakiej się znajdujemy. Godzina premiery jest dostosowana do użytkownika amerykańskiego, a w Stanach Zjednoczonych jest to godzina wieczorna.



Jak należy walczyć ze spoilerami

Na szczęście nawet w poniedziałek rano względnie bez obaw mogę przeglądać posty publikowane na Reddicie, wiadomości wysyłane na serwerach Wykop.pl. Co wszystkie te platformy mają ze sobą wspólnego? Otóż, każda z nich pozwala ukrywać przed innymi użytkownikami treści zawierające spoilery.



