Bruce Willis jednak nie sprzedał swojej twarzy. Zdementowano ostatnie plotki

Bruce Willis - a raczej jego przedstawiciele - zdementował ostatnie plotki na temat rzekomej sprzedaży swojego wizerunku firmie zajmującej się technologią deepfake. Aktor współpracował z nią wyłącznie przy jednym projekcie, lecz żadna długoterminowa umowa nie została podpisana. Przyjrzyjmy się szczegółom tej sytuacji.Redakcja portalu The Telegraph zdecydowała się niedawno na przygotowanie wpisu informującego, że Bruce Willis stał się pierwszym w historii aktorem, który odsprzedał swoje cyfrowe podobieństwo w celu wykorzystania go w materiałach wideo. Prawa do wizerunku mężczyzny miała zyskać firma Deepcake. Ta współpracowała z nim już w 2021 roku, kiedy to znana twarz pojawiła się (za sprawą technologii deepfake) w reklamie rosyjskiej sieci telekomunikacyjnej MegaFon.Okazuje się, że informacja okazała się nieprawdziwa. Przedstawiciel aktora skontaktował się z serwisem Yahoo Entertainment w celu sprostowania niedawno zaistniałego nieporozumienia. Przekazał on, żeskładającą się na 15 epizodów. Widzowie mogli w niej zaobserwować sceny ze Szklanej Pułapki oraz Piątego Elementu - twarz gwiazdy została tam jednak "wszczepiona" cyfrowo.



Nie podpisano więc żadnej długoterminowej umowy, która wiązałaby się ze sprzedażą wizerunku aktora. Mieliśmy więc do czynienia z plotką - sami przyczyniliśmy się do jej rozpowszechnienia, za co oczywiście przepraszamy. Media podłapały temat również z powodu zaburzenia mowy, na które cierpi Bruce Willis. Jego kariera wisi z tego powodu na włosku, więc sprzedaż "twarzy" w celu zapewnienia sobie stałego dochodu była dosyć logiczną wymówką i argumentem przekazanym przez m.in. The Telegraph.



Wykorzystanie technologii deepfake w produkcjach wideo staje się jednak coraz powszechniejsze. Chyba najgłośniej zrobiło się o tym w kontekście serii filmów Gwiezdne Wojny, gdzie pośmiertnie użyto wizerunki niektórych aktorów. Mowa tu o m.in. Carrie Fisher. Można spodziewać się, że w przeciągu nadchodzących lat tego typu zabiegi staną się coraz powszechniejszą praktyką.



Deepfake wydaje się bowiem coraz bardziej zaawansowanym narzędziem i coraz trudniej - szczególnie przeciętnemu widzowi - odróżnić prawdziwego aktora od tego z nałożonym wizerunkiem innej osoby. Otwiera to wiele nowych ścieżek w zakresie kinematografii, lecz przy okazji stawia przeróżne wyzwania, na które zapewne jako ludzkość nie jesteśmy jeszcze do końca gotowi.



