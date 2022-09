Wyszukiwarka Google będzie jeszcze lepsza. Otrzyma cały szereg nowych funkcji

Jest na co czekać.

Wyniki wyszukiwania wyświetlane podczas wpisywania frazy. | Źródło: Google

Propozycje słów kluczowych w Google. | Źródło: Google

Wyniki wyszukiwania wzbogacone o sekcję poświęconą najważniejszym informacjom i treściom związanym z danym tematem. | Źródło: Google

Wyniki wyszukiwania z internetowych forów

Przełamanie barier językowych

Przetłumaczone wiadomości w wynikach wyszukiwania. | Źródło: Google

Po drugie Google pomoże nam ukształtować nasze zapytania, nie tylko proponując nam popularne zapytania czy te, które wpisywaliśmy wcześniej, ale również słowa kluczowe. Kliknięcie w nie spowoduje dodanie ich do wpisywanej frazy, tak jak widać poniżej.Wyszukiwarka Google dodatkowo ułatwi nam pogłębianie wiedzy o tematach, które mogą nas interesować. Na przykład, jeśli wpiszemy w Wyszukiwarce nazwę jakiegoś miasta, w wynikach wyszukiwania ujrzymy nie tylko standardowe linki do przeróżnych stron internetowych, ale również specjalną sekcję poświęconą zdjęciom i krótkim filmikom z tego miasta, a także najważniejszym informacjom na jego temat.Wkrótce gigant z Mountain View zacznie też częściej wyświetlać wyniki wyszukiwania z internetowych forów i platform takich jak. Zyska bowiem specjalną sekcję poświęconą takim wynikom. Będzie ona wyświetlana obok tradycyjnych rezultatów wyszukiwania – w przypadku wybranych zapytań. Jak informuje Google, ma się ona pojawić, jeśli odpowiedzi na Twoje zapytanie mogą zyskać na dodaniu do nich informacji zawartych w osobistych dyskusjach.Właściwie, ta konkretna funkcja już debiutuje na urządzeniach mobilnych w USA. Na razie nie wiadomo, kiedy pojawi się w innych krajach, w tym w Polsce.Na początku 2023 roku Google chce wprowadzić do swojej Wyszukiwarki funkcję, która pozwoli Ci uzyskać dostęp do informacji, których normalnie nie byłbyś nawet w stanie zrozumieć. Dzisiaj, gdy wpiszesz w Google zapytanie, ujrzysz wyniki wyszukiwania tylko w preferowanych do Ciebie językach. Mogą one zatem pomijać istotne wiadomości.Dajmy na to, że chcesz dowiedzieć się czegoś o trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w Meksyku. Jeżeli teraz wpiszesz frazę w Google po polsku, ujrzysz wiadomości o trzęsieniu z polskich serwisów internetowych, jeśli wpiszesz po angielsku – zapewne z serwisów amerykańskich. Tymczasem, począwszy od przyszłego roku po wpisaniu takiej frazy ujrzałbyś również linki do przetłumaczonych maszynowo na znany przez Ciebie język wiadomości z serwisów lokalnych – meksykańskich, które najpewniej zawierałyby najświeższe i najbardziej szczegółowe informacje na ten temat.