Telefon z Androidem jako terminal płatniczy. Square dostarczy Tap to Pay też na Google?

Od pewnego czasu słyszymy o rozwiązaniu związanym z płatnościami zwanym Tap to Pay (czy w obecnej formie Tap to Pay on iPhone). Dzięki niemu posiadacze iPhonów mogą skonfigurować je jako terminale płatnicze do odbierania transakcji przeprowadzanych kartami czy innymi smart urządzeniami (smartfony, tagi płatnicze, smartwatche i smartbandy). Na razie działa niestety tylko w USA i na urządzeniach Apple. Ostatnia aktualizacja aplikacji Square na Androida może sugerować, że odpowiedzialna za nią firma przymierza się do wprowadzenia takiej funkcji także na smartfony z systemem Google.



Dopiero co Square udostępniło aplikację z terminalem na iOS, a już może myśleć o tej funkcji na Androidzie

Znalezione w kodzie linijki jasno pokazują, że Square pracuje nad analogiczną funkcją dla posiadaczy smartfonów na Androidzie. Jeśli działałaby w taki sam sposób, to każdy zarejestrowany w Square sprzedawca, po instalacji i konfiguracji smartfonu z systemem Google, mógłby odbierać płatności zbliżeniowe z różnych źródeł (wspominane karty płatnicze, smartfony, smart zegarki i opaski oraz tagi płatnicze), nie posiadając nawet fizycznego terminala. Mechanizm robiłby użytek z modułu NFC telefonu. To zdecydowanie ułatwiłoby bezgotówkowe rozliczanie się z klientami przez przedsiębiorców.





Jak widać aplikacja na iPhonie może z powodzeniem zastąpić pełnoprawny zbliżeniowy terminal płatniczy / Foto: Square



Niestety Square nie skomentowało kwestii znaleziska z kodu programu. Nie wiadomo też czy Square nie ograniczy się tylko do wybranych marek czy wręcz poszczególnych modeli androidowych smartfonów. Otwarte jest też pytanie, czy firma planuje ekspansję poza USA, w tym do Polski. Zakładając, że dostęp do Tap to Pay na Androidzie i iOS byłby powszechny (pod kątem obsługi danych urządzeń jak i obecności w różnych krajach), to moglibyśmy widzieć znacznie rzadziej "dziury" w możliwości realizacji transakcji bezgotówkowych. Pamiętajmy też, że te nie wszędzie są tak popularne jak w Polsce i nie mam na myśli wyłącznie krajów będących gorzej rozwiniętymi od naszego.



