Google zamyka Google Stadia. Gigant próbuje ratować reputację

To musiało nastąpić.

Google wygasza usługę Google Stadia

"Chociaż podejście Stadia do strumieniowania gier dla konsumentów opierało się na mocnych fundamentach technologicznych, nie zyskało ono wśród użytkowników oczekiwanej przez nas popularności, więc podjęliśmy trudną decyzję o rozpoczęciu likwidacji naszej usługi przesyłania strumieniowego Stadia"

Bardzo chciałbym umieć przewidywać wyniki loterii z wielomilionowymi nagrodami tak samo trafnie, jak trafnie przewidziałem dłuższy czas temu przyszłość usługi Google Stadia . Jeśli przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy nie zdołaliście się w żaden sposób z nią zaznajomić, spieszę z wyjaśnieniem: Google Stadia oferuje dostęp do technologii grania w chmurze na dowolnym, nawet niezbyt wydajnym urządzeniu. Cała zabawa odbywa się w oparciu o szybkie połączenie internetowe - im szybsze połączenie, tym lepsza jakość obrazu. No więc Google ogłosiło właśnie koniec Google Stadia.Usługa Google Stadia działa na rynku od kilku lat. Niestety, przez ten czas nie była w stanie zjednać sobie sympatii tak dużej liczby graczy, jakiej pragnęłoby Google. Nic dziwnego, bowiem nie debiutowało na niej zbyt wiele produkcji AAA, gracze nie do końca są przekonani do koncepcji cloud gamingu. Z końcem lipca 2022 roku internetowy gigant zarzekał się , że usługa Google Stadia nie zostanie zamknięta. Od tego czasu minął nieco ponad rok i firma z Mountain View zmieniła stanowisko.- informuje Google.