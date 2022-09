Pornhub oskarża Instagram o hipokryzję i szkodliwość. Platforma żąda wolności w sieci

Pornhub idzie na wojnę z Instagramem

Żądamy, aby Instagram natychmiast zakończył wszelką dyskryminację wobec osób zaangażowanych w przemysł dla dorosłych. Oznacza to zapewnienie pełnej przejrzystości i jasnych wyjaśnień dla wszystkich zawieszonych lub zbanowanych kont, zakończenie praktyk shadow banning i natychmiastowe przywrócenie wszystkich kont, w tym Pornhub, które nie naruszyły żadnego z warunków i zasad Instagrama.

Pornhub opublikował właśnie list otwarty wystosowany w stronę osób odpowiedzialnych za firmę Meta. Firma żąda przede wszystkim wyjaśnień odnośnie do powodów blokady oficjalnego zweryfikowanego konta na platformie Instagram, a także sprawiedliwego traktowania dla twórców treści dla dorosłych i pracowników seksualnych. Treść dokumentu można podsumować jednym słowem: wolność. Przyjrzyjmy się jednak sprawie nieco bliżej.Trzy tygodnie temu mieliśmy do czynienia z dosyć głośnym incydentem. Instagram zdecydował się bowiem na usunięcie oficjalnego profilu serwisu Pornhub , który był obserwowany przez około 13,1 mln internautów. Konto na przestrzeni kilku lat zamieściło łącznie ponad 6200 postów - wszystkie przeznaczone były dla każdego odbiorcy i bezdyskusyjnie mieściły się w kategorii SFW (safe-for-work). Dlaczego więc zdecydowano się na wykonanie takiego kroku?Podanym powodem jest "naruszenie wytycznych dla społeczności". Oczywiście nie zgadzają się z tym przedstawiciele portalu Pornhub oraz całej branży produkującej treści dla dorosłych. Wygląda na to, że miarka się przebrała -. Jego adresatami są Mark Zuckerberg (dyrektor generalny firmy Meta), Adam Mosseri (szef platformy Instagram), Nick Clegg (prezes ds. globalnych w Meta) oraz Jennifer Newstead (szef ds. spraw prawnych w Meta).Branża seksualna domaga się przede wszystkim. Jego naciągana interpretacja ma prowadzić do takich sytuacji jak chociażby ostatnia blokada konta Pornhub. Żądań jest rzecz jasna więcej - większość sprowadza się do zwiększenia wolności w sieci.Mowa tu chociażby o udostępnieniu oficjalnych wyjaśnień i wskazówek dotyczących powodów usuwania treści SFW., którzy tak naprawdę tracą możliwość zarobku. Odmawianie możliwości promowania marek i rozwijania biznesu ma stanowić potężny cios skierowany w stronę osób pracujących w branży seksualnych. Zwłaszcza że Instagram nie jest w swoich działaniach konsekwentny.Autorzy listu jako przykład podają Kim Kardashian, której konto jest na Instagramie obserwowane przez około 330 milionów osób. Jej posty niejednokrotnie - w sposób jawny - łamały regulamin platformy (nagi tyłek, serio?), a mimo to moderacja przymykała na to oko i nadal pozwala publikować treści niemieszczące się w kategorii SFW.Dokument kończy się następującym żądaniem:Czy przedstawiciele Instagrama posłuchają zbuntowanego tłumu? Osobiście niezbyt chce mi się w to wierzyć, choć chciałbym zostać mile zaskoczony. Sprawa powoli nabiera rozgłosu i wygląda na to, że jej finał jest jeszcze daleko przed nami.Źródło: Pornhub / Foto. Pornhub (Anny Walker)